Mulet alerta de que la puntualidad en Renfe "va a peor" y teme "un futuro complicado" por recortes o medidas sanitarias

En su pregunta, Mulet se interesó por el número de trenes que incurrió en retrasos. En la respuesta se señala que en 2019, el 86,44% de los trenes de Cercanías, Media y Larga Distancia que circularon en la Comunidad Valenciana fueron puntuales. En 2020, con datos de enero y febrero, el porcentaje fue del 85,48%, ha indicado el senador en un comunicado.

"Una cifra que va a peor a pesar de los anuncios y respuestas que indicaban que Renfe y ADIF iban a acometer el mayor proceso de formación y contratación de personal y de renovación de convoyes para suplir los problemas de accesibilidad u obsolescencia existentes", ha señalado.

Mulet ha indicado que "tales porcentajes, penosos por otra parte, podrían ser en realidad mucho peor". "Existen prácticas como cambiar los números de tren en los que van con retraso, de forma que no constan en las estadísticas, eliminar los que creen que no son por su responsabilidad que no sabemos si han sido tenidos en cuenta en las estadísticas como ocurre con los que se suprimen, que llegaron casi a 8.000 trenes en 2019, según una respuesta del Gobierno", ha asegurado.

Para Mulet, la situación es "preocupante", pues "queda claro que, a día de hoy, los anuncios de inversiones realizados tanto por parte del exministro De la Serna en los distintos núcleos de cercanías valenciano como del actual, José Luís Ábalos, son papel mojado".

Además, al portavoz le preocupan los recortes en la inversión en la red y la anulación del macrocontrato de 4.000 millones para los nuevos trenes, "lo que hace augurar unos meses de distanciamiento que pueden implicar anulaciones de líneas y servicios, redistribución de convoyes y problemas en el servicio por las restricciones sanitarias y la capacidad de la propia red", ha alertado.

Mulet ha preguntado ya al Gobierno qué opciones maneja para el futuro plan ferroviario ante la pandemia del Covid-19 y cómo van a afectar a los usuarios del tren "que arrastran años de mal servicio, desinversión y maltrato".