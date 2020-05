Feijóo sugiere que Calvo le ha pedido tiempo para organizar la desescalada antes de levantar el estado de alarma

Ante la revuelta de sus aliados parlamentarios y de algunos barones del PP contra la prórroga del estado de alarma, el Gobierno pide tiempo. Así lo ha entendido este martes el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, tras una conversación con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la que se ha mostrado más comprensivo con la necesidad del Gobierno para "organizarse" antes de levantar el estado de alarma.

"Todas las medidas pueden adoptarse sin prorrogar sine die el estado de alarma, por lo que el Gobierno puede tener plan B (o C, de Constitución). Otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora", ha tuiteado el presidente gallego tras hablar con Calvo.

Núñez-Feijóo fue este domingo uno de los primeros presidentes regionales en oponerse a la cuarta prórroga del estado de alarma que se votará este miércoles en el Congreso, debido a que el Gobierno no ha planteado ninguna modificación de la gestión, en este caso ya, de la desesalada, de manera que los gobiernos autonómicos tengan mayor peso. Junto él, el presidente de Murcia, el popular Fernando López-Miras, también reclama una relación de "bilateralidad" entre el Gobierno central y su Región para proceder a la desescalada.

Junto él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escuchó el pasado domingo a los presidentes de Cataluña, Quim Torra, del País Vasco, Íñigo Urkullu, un mensaje similar que ayer se convirtió directamente en una crisis política que ha dejado en el aire la continuación del estado de alarma que el Ejecutivo considera "imprescidible" para continuar la transición a la "nueva normalidad" todavía con restricciones en la circulación de movimientos y con medidas económicas, sociales y laborales que, hoy por hoy, están vinculadas por ley a esta situación de excepcionalidad.

Este lunes, ERC confirmó su voto en contra, con lo que se une a JxCAT, Vox y la CUP. El PNV ya advirtió a Sánchez hace 15 días que no volvería a apoyarlo si no había más poder para las comunidades y ahora se lo está pensando, igual que Ciudadanos. Con todo, el mayor mal que podría hacerse al Gobierno sería un eventual voto negativo del PP y sus 88 escaños. De momento, los de Pablo Casado dicen que no se dan las circunstancias para apoyar una nueva prórroga pero tampoco aclaran si votarán abstención -que no afectaría tanto en una votación por mayoría simple-como 'no'.

En este escenario, la vicepresidenta Calvo está contactando con presidentes autonómicos y con los grupos parlamentarios -en coordinación en este caso con el grupo socialista- para escuchar sus reclamaciones.