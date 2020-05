Tudanca: "La Junta ha cometido errores y no los usaré para debilitarla. Pido la misma lealtad con el Gobierno"

"Claro que la Junta de Castilla y León está cometiendo errores en la crisis. Somos la tercera autonomía con peores datos. Si fuera por la gestión de la crisis y la situación sanitaria y epidemiológica seríamos de los últimos en salir. Pero no vamos a utilizar eso para tratar de debilitar al Gobierno de la Comunidad porque es mucho más importante salir de esta y con bien que utilizarlo para debilitar al Gobierno sea del color que sea. Pero pido esa misma responsabilidad y lealtad con el Gobierno de España", ha apuntado.

Tudanca, que ha mantenido una reunión con alcaldes y portavoces de ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y presidentes y portavoces de diputaciones, ha reconocido que no da crédito a la postura del PP de Pablo Casado de no apoyar la prórroga del estado de alarma. "No puedo llegar a creer que la derecha pueda llegar a ser tan irresponsable como para no votar a favor y me confieso desolado porque no pensé que en un momento tan crítico iban a llegar tan lejos", ha admitido.

En este sentido, ha lamentado que España sea el único país en el que la oposición "vote en contra" de las medidas para el control de la epidemia, de las medidas de protección social y de confinamiento. "No pueden jugar ese juego mientras exigen responsabilidad en los sitios donde gobiernan", ha continuado.

Tudanca reconoce que ya ha trasladado su opinión a la Junta, sin embargo, ha admitido, que lo que le es muy difícil de "discernir" lo que piensan "ellos". "Cada vez dicen una cosa y ya ni siquiera de un día para otro, sino en el mismo día", en referencia a las declaraciones de ayer del vicepresidente Francisco Igea en las que reconocía que estaría dispuesto a llamar a la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, para pedir su voto contrario a la prórroga del estado de alarma.

"Creo que hay diálogo y no entendería ya no solo que alguien votara en contra, sino que se abstuviera y se lavara las manos en la crisis sanitaria, económica y social que ha vivido nuestro país", ha afirmado para recordad que "a pesar de las grandes carencias" que tenía el decreto aprobado por la Junta de medidas económicas y sociales el PSCyL votó "a favor" porque cualquier medida es "positiva" y porque no van a "desentenderse" de la crisis en Castilla y León.

Por eso ha pedido a la Junta que defienda el estado de alarma y se consolide porque, tal y como señaló ayer, es un hecho "incompatible" con la desescalada y la recuperación de la normalidad. "El Gobierno de España no pretende alargar de forma indefinida el estado de alarma sino solo mientras sea una herramienta útil para planificar esa desescalada ordenada", ha explicado.

"Parece mentira que sea aquella derecha que tanto presume de patria, de defender la unidad que pretenda ahora que la desescalada se base en un sálvese quién pueda y que cada autonomía decida lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Eso es inviable y no pueden pretender romper esa unidad cuando más se necesita", ha aseverado.

TREVIÑO.

Por último, sobre la propuesta de Unidas Podemos para que el Condado de Treviño haga la desescalada con Álava, Tudanca ha emplazado a conocer el plan de la Junta porque es mejor no convertir estas cuestiones "complejas" y "sensibles" en tertulia pública, si bien ha admitido que de lo que se trata es de poner en marcha medidas "prácticas" que ayuden al ciudadano. "No creo que la desescalada tenga que guiarse por criterios políticos o de fronteras. Si se dan todas las condiciones de salud y de seguridad, no tiene porqué haber inconveniente", ha concluido.