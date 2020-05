Coronavirus.- A Pata' pide al Ayuntamiento que la solución para la hostelería no afecte al espacio peatonal

Esta asociación ha reaccionado así, en un comunicado, al conocer por los medios de comunicación que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "plantea una extensión de la superficie de las terrazas para mantener entre veladores una distancia de seguridad mínima que evite el contagio del Covid-19, en lugar de reducir el número de veladores, tal y como establece el Gobierno de España, al 50 por ciento", durante el vigente proceso de desescalada.

'A Pata' considera que dicha ampliación "podría suponer, en la mayoría de los casos, una perniciosa reducción del espacio de tránsito peatonal, lo que causaría, no solo el detrimento de los derechos del peatón, sino que pondría en peligro la salud de la ciudadanía, al obligarla a caminar sin mantener la distancia de seguridad mínima que garantice que no se produzca el contagio del coronavirus".

A esto cabe sumar el hecho de que "gran parte de las terrazas de nuestra ciudad ya ocupaban anteriormente una superficie mayor de la autorizada por la GMU, y que no mostraban al público el plano de ocupación autorizado por la Gerencia de Urbanismo", sin olvidar la circunstancia de que "no son pocas las terrazas que no cuentan con la preceptiva licencia de ocupación".

Es más, según ha señalado 'A Pata', basta para comprobar lo anterior con "consultar el listado que tiene publicado la Gerencia en su web para confirmar que numerosas terrazas, situadas incluso en sitios estratégicos como el Vial, carecen de licencia, según la web de la GMU, situándose por tanto en el ámbito de la ilegalidad", de modo que "resultará aún más difícil ordenar algo de lo que ni siquiera consta su existencia para el órgano regulador".

'A Pata' opina, por tanto, "que no debe autorizarse la ampliación de la superficie de terrazas salvo en el caso de que el espacio para el tránsito peatonal sea como mínimo el doble del ya existente (1,80 metros libres hasta la fachada), es decir, al menos de 3,60 metros. Toda ampliación que no cumpla este criterio podría suponer un riesgo manifiesto de contagio para los viandantes".