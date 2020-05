Coronavirus.- La Fiscalia investiga 14 residències de la Comunitat per a controlar ancians i preveu 4 diligències més

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció de Civil de València, Ana Lanuza, qui ha concretat que es tracta d'investigacions civils -no penals- per a estar al costat d'aquest col·lectiu que s'ha vist tan perjudicat pel coronavirus.

En una setmana s'ha obert una diligència més -hi havia 13 i aquesta setmana sumen 14-, en concret, en la província de València, però entre hui i demà el ministeri públic es veurà obligat a investigar quatre centres més -dos a València i dos a Castelló- per haver registrat més defuncions per la Covid-19. D'aquesta manera, les diligències s'estendran a 18 residències.

Lanuza ha puntualitzat que inicialment el major nombre de defuncions quant a residents se circumscrivia a la província d'Alacant, però en les últimes setmanes aquestes dades elevades s'estan traslladant a la província de València.

Així mateix, la fiscal ha comentat a Europa Press que amb la informació que s'està recaptant en aquests últims dies, estan detectant que es practiquen més test en aquestes instal·lacions i, a més, es disposa de més material per a fer front al coronavirus. "Es veu una mica de llum", ha subratllat.

"És cert que encara segueix havent-hi moltes defuncions, es tracta d'un col·lectiu vulnerable i en moltes ocasions amb patologies prèvies, però també cal destacar que les coses comencen a funcionar pel que fa a protocols de prevenció. Encara queda per fer, però pareix que la situació està millorant perquè no estan desemparats", ha postil·lat.