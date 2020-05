Coronavirus.- Barceló destaca que la Comunitat està "preparada" i compleix amb els criteris per a passar a la fase 1

Barceló, en roda de premsa diària, ha assenyalat sobre aquest tema que estan ultimant l'estudi epidemiològic que acompanyarà la proposta de desconfinament que presentarà el Ministeri abans a les 14.00 hores de demà per a poder canviar de fase i posteriorment mantindran una reunió bilateral per a analitzar el pla. Sobre aquest tema, ha insistit que la Comunitat Valenciana "complirà" amb els requisits, però ha descartat avançar les dades per a informar primer al Ministeri i que "no s'assabente" per aquesta roda de premsa.

Així mateix, ha comentat que la Comunitat Valenciana proposarà finalment la unitat territorial "més adequada" per a la desescalada en "funció de l'estudi epidemiològic" i en base "al coneixement que té del seu territori i de situació". "El Ministeri defèn la unitat provincial però també atendrà les propostes de cada comunitat", ha assenyalat.

Entre els criteris que comunicarà a Sanitat es troba la capacitat assistencial hospitalària i d'Atenció Primària, el sistema de vigilància epidemiològica per a tindre informació amb la qual prendre decisions, així com disposar de sistemes d'identificació i contenció de fonts de contagis.

En concret, el Ministeri exigeix que es realitzen proves PCR dins de les 24 hores en les quals els pacients presenten símptomes, així com disposar d'entre 1,5 i 2 llits en Unitat de Vigilància intensiva (UCI) i entre 37 i 40 llits de malalts aguts per cada per 10.000 habitants per a poder fer front a un rebrot de coronavirus.

En eixe sentit, ha explicat que en la nova fase la participació d'Atenció Primària serà "fonamental". Així, si fins ara es dedicaven a realitzar un seguiment dels pacients amb símptomes compatibles amb la Covid-19, la qual cosa ha evitat "nombrosos ingressos i assistències a Urgències, "ara tindrà un paper més rellevant perquè a més assumeix un paper de detecció i seguiment dels contactes".

Així, quan detecten símptomes en menys de 24 hores han d'ordenar la prova del PCR i marcar el seguiment de l'itinerari de control de tots els seus contactes per a poder seguir la traçabilitat del cas i trencar la cadena de contagis. Es tracta, en suma, de tornar a la fase inicial de la pandèmia quan es va aconseguir "contindre l'avanç del virus" gràcies al seguiment de l'entorn del contagiat. "Ara tornem a aquest etapa però en la desescalada", ha assenyalat.

RECURSOS SUFICIENTS

Barceló ha assegurat que la Comunitat Valenciana disposa de "suficient" capacitat per a realitzar aquestes proves PCR a tots els casos sospitosos ja que durant aquest temps s'han reforçat tant en tecnologia com en recursos humans els laboratori de microbiologia de tots els hospitals, i a més es comptarà amb tots els centres autoritzats per l'Institut Carlos III i ara pel Ministeri de Ciència.

De la mateixa manera, s'està ultimant el pla per a reforçar el personal en Atenció Primària que presentarà la Mesa sectorial abans de donar-ho a conéixer. Aquesta incorporació d'efectes es farà de forma "gradual i no de colp" igual que va realitzar amb el reforç de 3.000 professionals en atenció hospitalària. A més, es mantindran les contractacions de tot el personal que ha estat "en primera línia de la Covid i jugant-se-ho tot".

MUNICIPIS

Per ora part, ha tornat a descartar desglossar les dades d'afectats per municipis perquè es tracta d'una informació necessària per a l'estudi epidemiològic però "irrellevant" per a la cooperació amb els ajuntaments en les mesures que s'adoptaran. En aquest sentit, ha recalcat que els criteris per a la desescalada els dicta el Ministeri i la Comunitat Valenciana farà la seua proposta, però "açò no va per municipis".

No obstant açò, ha recalcat que els Ajuntaments tindran "un paper molt important" per a garantir el compliment de les mesures aprovades per a cada fase. Per exemple, en aquesta fase de mesures d'alleujament els municipis amb menys de 5.000 habitants quedaven exempts de les franges horàries, però en els altres han fixat circuits per a evitar aglomeracions. "Ací no hi ha col·laboració a cegues, es traslladarà al municipi el que ha d'observar perquè es complisquen les mesures", ha insistit.