El Ministeri d'Igualtat denuncia en Fiscalia l'agressió verbal d'un policia local de Benidorm a una dona trans

Segons ha informat el Ministeri aquest dimarts, amb aquesta denúncia es vol "reforçar" la ja presentada per l'Observatori contra la LGTBIfòbia de València, així com l'actuació de la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana perquè s'investiguen els fets; i també l'obertura d'un expedient administratiu per part de la Vicepresidència i el Departament d'Igualtat autonòmics per a investigar si l'actuació dels agents suposa una infracció de la Llei 8/2017.

Els fets es van produir, pel que sembla, el divendres 1 de maig i l'agent va ser detingut eixe mateix dia per suposadament vexar una persona transsexual. El succés es va conéixer quan la gravació va saltar a la xarxes socials. L'agent està investigat per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques i/o delicte contra la integritat moral. En el vídeo se sent com un agent comença a insultar des del seu vehicle a una persona transsexual: De día eres todavía más feo, eres horrible" i "¿qué es lo que hacéis ahora que no podéis jalar pollas ni robar? ¿Cómo vivís?".

La Direcció general de Diversitat Sexual i Drets LGTBI ha deplorat, aquest dimarts, "profundament la humiliació que aquesta dona va patir" per part d'uns agents la funció dels quals és "precisament, defendre els seus drets, entre el qual es troba el de ser tractada amb respecte i concorde a la seua identitat de gènere".

Els fets, que a més de ser gravats van ser difosos i ràpidament es van convertir en virals, podrien ser constitutius de delicte d'odi i contra la integritat moral, han precisat des del Ministeri.