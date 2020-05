Armengol avisa a los partidos de ámbito estatal de que "si el estado de alarma acaba" pierden la protección de los ERTE

Así se ha expresado Armengol durante una intervención en una comparecencia celebrada a petición del PP en el pleno del Parlament. Armengol ha recordado los datos sobre ERTE difundidos este martes por el Ministerio y ha afirmado que Baleares necesita esta protección "como el aire".

Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Baleares suma 141.614 trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el 30 de abril, con 135.885 trabajadores incluidos en ERTE de fuerza mayor. Por este motivo, Armengol ha avisado de que si no se pudiera aplicar esta figura gracias a la vigencia del estado de alarma, las cifras de paro conocidas este martes serían muy superiores.

A pesar de que ERC anunciara este lunes que votará 'no' a la prórroga del estado de alarma en el Congreso de los Diputados, prórroga no corre peligro mientras que el PP no vote en contra, dado que los votos que suman el PSOE, Unidas Podemos y varios partidos minoritarios serían suficientes.