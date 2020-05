Esparza propone una comisión en el Parlamento que trabaje en el Plan de reactivación económica y social

Esparza ha considerado, en un comunicado, que "la propuesta del Gobierno no recoge el papel que debe asumir el Parlamento de acuerdo a las funciones que tiene establecidas". "Ese documento sería papel mojado en parte si no se pacta también en el Parlamento porque muchas cuestiones deben pasar para ser ejecutadas por la Cámara legislativa, donde podrían ser rechazadas", ha advertido, para añadir que "mucho más cuando el actual Gobierno no goza de la mayoría parlamentaria".

A este respecto, se ha referido a cuestiones como posibles cambios legislativos que se deban producir o modificaciones sustantivas del actual presupuesto, "asuntos que necesariamente tienen que pasar por el Parlamento". Por ello, ha destacado, "con antelación a la posible aprobación por parte del Gobierno de ese Plan, es necesario alcanzar los acuerdos políticos que lo sustenten".

Javier Esparza quiere dejar claro que la propuesta de Navarra Suma "de ningún modo anularía el papel del Gobierno". "Lo que haría es dotar al Plan del imprescindible respaldo político para hacerlo efectivo y, por tanto, de un mayor consenso y aval social e institucional", ha expuesto.

"En un sistema democrático como el que gozamos, el espacio de decisión no sólo está en el Gobierno, sino en el Parlamento. El Gobierno tiene la responsabilidad de proponer, pero también de llegar a los consensos pertinentes para hacer efectivas las medidas y de escuchar a las formaciones políticas que las pueden apoyar o no, máxime cuando el Gobierno está en minoría como es el caso del Gobierno de Navarra", ha recalcado.

Así, ha destacado que Navarra Suma escuchará también a colectivos, organizaciones y asociaciones de todos los sectores que componen el tejido social y económico. "Formamos parte de la sociedad misma y como tal también debemos asumir nuestra responsabilidad", ha señalado.

Finalmente, ha manifestado que antes de empezar a hablar, el Gobierno de Navarra debe aclarar el escenario económico futuro y el presupuesto al que se deben ajustar las medidas que se propongan. "No podemos caer en el error de hacer un trabajo que luego no se ajuste a la realidad económica que vamos a vivir, ni podemos generar falsas expectativas a la sociedad", ha concluido.