Les proves d'accés als cicles formatius d'FP seran l'1 i el 2 de juliol a la Comunitat Valenciana

Aquestes proves, a les quals el curs passat es van presentar al voltant de 500 aspirants, van dirigides a totes aquelles persones interessades a cursar estudis de FP sense complir els requisits acadèmics d'accés.

La normativa educativa vigent disposa que podran cursar l'FP de grau mitjà i de grau superior aquells que, respectivament, posseïsquen el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o el de Batxillerat, explica l'administració educativa en un comunicat.

Així mateix, també preveu l'accés a aquests estudis d'aquells aspirants que, encara que no disposen dels requisits acadèmics, superen una prova d'accés regulada per les administracions educatives.

Les proves d'accés seran presencials si les autoritats sanitàries ho permeten i es desenvoluparan tenint en compte les instruccions de separació entre els aspirants i engegant els protocols de desinfecció i neteja que fixen les autoritats sanitàries per a garantir la seguretat tant de l'alumnat com del professorat en el moment de realitzar els exàmens.

Els exàmens d'accés a cicles formatius de grau mitjà es faran en tots els centres docents públics que imparteixen aquesta etapa, mentre que els de accés a cicles formatius de grau superior es faran en els centres docents públics que oferisquen cicles relacionats amb l'opció triada pels aspirants. El termini d'inscripció en les proves és del 25 al 29 de maig.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, davant la situació originada per la pandèmia Covid-19, i amb la finalitat d'evitar desplaçaments per a presentar les sol·licituds en els centres docents, ha habilitat la possibilitat de remetre-les per correu electrònic a la secretaria dels centres docents on es vol fer la prova.

