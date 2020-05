El Govern trabaja para que los empresarios no hagan el pago por adelantado de la ecotasa en septiembre

20M EP

La consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores, Rosario Sánchez, ha anunciado este martes en el Parlament que el Govern trabaja para adaptar el impuesto de turismo sostenible "a la realidad" para que los establecimientos no tengan que hacer el pago anticipado en septiembre por aquello que no han ingresado al no tener turistas debido a la pandemia del coronavirus.