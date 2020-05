Melissa Rauch (Bernadette en 'The Big Bang Theory') da a luz y se cataloga a sí misma como una "pandemamá"

Una fotografía que muestra un pequeño gorro que tiene bordado su nombre. Así ha anunciado la actriz Melissa Rauch, conocida mundialmente por haber interpretado el papel de Bernadette Rostenkowski en la serie The Big Bang Theory, que ha sido madre por segunda vez.

"Estoy increíblemente agradecida y encantada de poder anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Brooks Rauch, a quien acabamos de recibir en el mundo y directamente en nuestros corazones", comenzaba su largo texto la intérprete de 39 años.

Melissa Rauch ya fue madre el 4 de diciembre de 2017, cuando dio a luz a su primera hija, Sadie, fruto de su matrimonio con el guionista y productor Winston Beigel, con quien la propia actriz y humorista de Marlboro, Nueva Jersey ha colaborado en alguna ocasión, como en la película The Bronze que entre ambos escribieron y que se estrenó en 2015.

"La llegada de Brooks ha sido posible, en gran parte, por esos héroes que están primera línea: los enfermeros y enfermeras y el personal médico que se han presentado cada día para asegurarse de que la vida seguía abriéndose camino, independientemente de las circunstancias", asegura sobre el haber parido en tiempos de coronavirus.

"Las palabras no son capaces de describir lo agradecida que estoy de que este bebé se una a nuestra familia, pero decir que este es un momento un tanto surrealista para traer vida al mundo es un eufemismo", reconoce la intérprete de la exitosa comedia.

"Precisamente por esto quería compartir algunos de mis pensamientos con otras madres embarazadas o 'Pandemamás', como me gusta llamarnos, que están navegando en estas aguas desconocidas", ha comentado antes de hacerse publicidad sobre una columna que ha escrito para la revista Glamour sobre ser madre durante el Covid-19.

"Como he ya he dicho otras veces, no soy ajena a quienes se pierden en el camino hacia la maternidad, por lo que para aquellas que padecen infertilidad o han sufrido un aborto [ella misma sufrió uno antes de su primera hija], sepan que están en mi corazón y que les envío mucho amor", termina diciendo la actriz en el comunicado.

En el texto para la revista, Raunch expone que su marido no pudo estar presente en el hospital cuando nació Brooks. "Aunque el hospital en el que estaba sí que permitía estar a las parejas, mi esposo tuvo que quedarse en casa con nuestra hija, ya que nuestro plan original de que la familia viniera al completo a la ciudad, así como nuestros planes de apoyo, ya no eran opciones debido al Covid-19", reconoció la actriz.

En un momento dado, de hecho, la intérprete se confiesa: "La ansiedad por dar a luz sin alguien a mi lado y sin un sistema de apoyo, junto con las preocupaciones de la exposición al ingresar a un hospital durante una pandemia, eran mucho para procesar".

Finalmente, la actriz encontró un compañero de viaje en su propio hijo que estaba por nacer y confió en el equipo médico, así como en su propio marido aunque estuviese en la distancia.

"Tal como me recordé a mí misma, puedes superar esto y lo superarás, y lo harás con la ferocidad de todas las poderosas mujeres guerreras que han traído la vida y la esperanza a este mundo en los momentos más insondables", termina diciendo. "Cuando miro a los ojos de mi hijo, estoy llena de esa esperanza", sentencia.