Coronavirus.- Adelante exige que se resuelvan "los graves problemas" en la atención sanitaria de Ardales

El diputado malagueño de Adelante en el Parlamento Andaluz y coordinador provincial de Izquierda Unida, Guzmán Ahumada, ha lamentado "la continuidad de las graves carencias y negligencias en la atención sanitaria primaria que viene sufriendo la población del municipio de Ardales desde el inicio del estado de alarma", por lo que ha anunciado que ha emprendido nuevas acciones institucionales.

En concreto, la petición de una reunión con el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, en la que también participe el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, así como el registro de una pregunta dirigida al consejero de Salud, Jesús Aguirre, "con el objetivo de encontrar una solución definitiva a una problemática que no puede continuar activa más tiempo, ya que deja a los vecinos de Ardales sin garantías ante un derecho esencial como la atención sanitaria".

Ahumada ha recordado, en un comunicado, que "a raíz del decreto de alarma se estableció un protocolo para garantizar la atención sanitaria primaria a toda la población, se redujo al mínimo la atención presencial en los centros de salud, priorizándose la atención vía telefónica o con visitas a domicilio en los casos en los que los pacientes así lo requieran".

No obstante, ha continuado, "esta atención no se está garantizando en el municipio de Ardales, circunstancia que ha sido puesta en conocimiento por parte del alcalde del municipio ante el Distrito Sanitario y que desde el grupo parlamentario de Adelante Andalucía hemos trasladado a la consejería de Salud sin que se hayan producido cambios satisfactorios".

También el diputado de Adelante ha explicado que "con las primeras acciones detectamos una mejora, pero ha sido solo temporal, no se ha solucionado, siguen los problemas, tanto para la atención telefónica como para las atenciones domiciliarias, que se han encontrado con la negativa rotunda desde el consultorio de Ardales".

Por su parte, el alcalde de Ardales, Juan Alberto Naranjo, entiende que "con la crisis del coronavirus todos nos hemos tenido que ir acostumbrando a cambios en la gestión de los servicios esenciales, pero sufrimos una carencia fundamental a consecuencia de que la asistencia sanitaria es cada vez más precaria y no nos la podemos permitir".

Para el regidor, "es intolerable que desde el Consultorio se estén negando a asistir a pacientes en los domicilios, llegándose a casos en los que hemos sido nosotros desde el Ayuntamiento los que hemos tenido que actuar para salvar esta situación, bajando a personas de ochenta años para que les hagan la prueba del Sintrom o casos de personas recién operadas que han tenido que ser trasladadas por vecinos para que les realicen las curas, a pesar de que desde Salud Responde les aseguraban que irían a hacérselas a su domicilio".

"Y, en cuanto a las personas -ha dicho- que han contraído el COVID-19, dependiendo de qué médico les ha sido asignado les llaman o no para hacerles el seguimiento. Nuestra queja no es contra los profesionales, solo contra alguno de ellos, los que no están cumpliendo y ponen el miedo como principal excusa".

Así, Naranjo ha criticado que "Ardales no está recibiendo el trato que se recoge en los protocolos de actuación, venimos soportando una situación que no puede continuar así, ya que es la salud de los 2.500 vecinos la que está en juego".

"Este Ayuntamiento paga 50.000 euros para que funcione un servicio médico de guardia los fines de semana, que es quien está asumiendo la mayoría de las consultas que demanda la ciudadanía. Estamos asumiendo competencias que no nos corresponden para dar un mejor servicio a la ciudadanía y lo haremos siempre que sea necesario, pero cuando es la salud de la vecindad de mi pueblo la que está en juego, no daré un paso atrás", ha afirmado.

Por todo ello, el alcalde de Ardales exige que "se resuelva ya el problema. Ante una crisis sanitaria del alcance de la que está sufriendo el país, no podemos flaquear en la atención primaria, pues si falla, saturaremos de nuevo las Urgencias".