CCOO pide "responsabilidad" a los empleadores para que no despidan tras los ERTE

20M EP

CCOO Región de Murcia ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de las personas empleadoras "para que no dejen en la cuneta a sus trabajadores y trabajadoras", para que "no despidan tras los ERTE y que no se produzcan efectos tan devastadores si cabe, en la situación social y laboral".