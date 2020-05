CC.OO destaca que los 4.000 ERTES en La Rioja han "contenido el deterioro del mercado laboral"

En nota de prensa, ha señalado que "los datos de desempleo para este mes se preveían penosos y así han sido". Ha recordado que "con una destrucción de 970 puestos de trabajo, el paro ha aumentado en La Rioja un 5,40 por ciento".

"Pero", ha añadido, "podía haber sido mucho peor si los ERTE presentados en nuestra región no habrían acogido a los 20.970 trabajadores de los 3.802 expedientes de regulación por Fuerza Mayor aprobados hasta el 30 de abril, más los 3.684 trabajadores acogidos en 204 expediente de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción".

Se trata, ha indicado, de trabajadores con prestación que ha esperado que pronto, y de manera escalonada, se vayan incorporando a sus puestos de trabajo. Ha añadido que, para eso, "es necesario la renovación del Estado de Alerta".

"El sector más castigado con la destrucción de empleo ha sido el sector de servicios con 809 desempleados más que el mes anterior. Y el sector de la Agricultura, no ha podido acoger a tantos trabajadores como se anunció, reduciendo su paro solo en 205 trabajadores", ha afirmado.

Ha afirmado que, pese al descenso en la contratación, ( un descenso del 20,48 por ciento en La Rioja, frente al 46,43 nacional), "como es lógico en la situación actual", se han registrado 1.877 contratos en agricultura, 1.929 contratos en industria, 160 contratos en construcción y 2.080 contratos en servicios.

El sindicato ha compartido "la premisa de no dejar a nadie atrás en esta crisis y considera que hay que seguir avanzando en la adopción de medidas de protección social destinada a aquellos sectores de población afectadas por la crisis para los que todavía no se han implementado, desde el marco del diálogo social y con el objetivo de que no aumenten los niveles de pobreza y desigualdad".