La Universitat de València ret homenatge on line a Lluís Vives en el 480 aniversari de la seua mort

Així, cada any en aquest data es lligen els seus textos i es deposita una corona de llorer en l'estàtua d'uns dels valencians més universals que presideix el claustre de la Universitat de València, en el Centre Cultural La Nau. Però davant la impossibilitat de fer-ho d'aquesta manera per la Covid-19, enguany l'acte commemoratiu es realitzarà a través del Canal YouTube de la Nau i es difondrà per les xarxes socials del centre.

L'acte, que està organitzat pel Vicerectorat de Cultura i l'Associació d'Amigues i Amics de Lluís Vives de la Universitat de València, consistirà en lectures de fragments de textos de l'humanista valencià.

En les intervencions participaran diferents membres de la comunitat universitària: María Jesús García Mateu, directora de la Biblioteca Històrica; Amparo Guillot, professora jubilada; Victoria García, directora del Servei de Biblioteques; Adrià Besó, director de Patrimoni; Teresa Ferrer, directora del Servei de Publicacions i el vicerector Antonio Ariño.

Vives tampoc va ser alié a les epidèmies. De fet, sa mare, Blanca o Blanquina, va morir afligida de pesta al setembre de l'any 1508 quan tenia al voltant de 35 anys.

L'escultura de Vives, que presideix el Claustre de la Universitat, en l'edifici històric de la Nau, va ser dissenyada per José Aixà a petició del rector José Monserrat Riutort. Va ser instal·lada en el centre del Claustre de la Universitat de València al 1880. L'estàtua és massissa i va ser fosa en bronze d'una sola peça pel cèlebre Vicente Ríos Enrique, la qual cosa va constituir una proesa tècnica.

La Universitat de València és l'única en el món que ha decidit reservar el seu lloc més noble a un estudiant, ja que Vives va ser alumne d'aquesta institució acadèmica, però no va ser professor.