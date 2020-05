Puig destaca la voluntat del Consell de "no donar cap pas arrere" en els avanços assolits en educació

Així ho ha indicat durant la seua intervenció en el Fòrum Alacant, organitzat pel Diari Informació, en el qual ha destacat que l'educació és un sector "fonamental, bàsic" i no està en la voluntat de l'Executiu valencià donar passos arrere en avanços ja aconseguits.

Ha citat la reducció de ràtios en les aules, la incorporació de professorat o la incorporació de l'anglés, i també ha assegurat que volen continuar amb el Pla Edificant, malgrat que en aquests moments existeix "certa paralització en alguns àmbits pel confinament". "Volem continuar amb el compromís d'acabar amb els barracons aquesta legislatura", ha afirmat.

El full de ruta, ha dit, és fer tot el que es puga en el plànol educatiu amb el consens de la pròpia comunitat educativa: "Anem a seguir parlant i veure de quina manera donar solucions als problemes conjunturals i estructurals".

Preguntat sobre la possibilitat suggerida pel Govern d'una volta al col·le 'combinada' amb presència física i també virtual, ha indicat que en un debat com aquest qualsevol aportació de la comunitat educativa és positiva i "cal escoltar-la" abans de prendre decisions.

De moment, ha apuntat, el conseller i el seu equip estan treballant en un marc que "vindrà molt condicionat per la situació de la pandèmia". Ara, ha reiterat Puig, "avançar més enllà del raonable pot generar més incerteses, no sabem el que va a passar, encara estem en la pandèmia i cal ser conscients que el perill està ací, fins que no hi haja una vacuna anem a tindre dificultats".