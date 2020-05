Doce artistas evocan en cien palabras sus propias obras pertenecientes a la colección del IVAM

Carmen Calvo, José Mª Yturralde, Jordi Teixidor, Artur Heras, Patricia Gómez & Mª Jesús González, Ángela García Codoñer, Chema López, Isabel Oliver, Maribel Doménech, Mira Bernabeu y Ricardo Cotanda son los creadores que forman parte de esta propuesta, englobada en el programa #IVAMdesdecasa, con la que el museo pretende acercar su colección a los usuarios a través de su página web y difundir el valor de sus fondos, un patrimonio de más de 12.000 obras de arte.

El pintor Jordi Teixidor, ganador del Premio Nacional de Artes Plásticas 2014 por su abstracción reflexiva, comenta sobre su obra 'Pintura Azul' (1986) que "desde un primer momento la precisión del título deja bien claro que la obra no es un paisaje; con su obviedad, el título señala al espectador la actitud que debe tomar cuando se coloca frente al cuadro", poniendo de manifiesto las circunstancias y maneras del proceso de ejecución de esta pieza.

Entre las obras que conforman esta selección, la artista conceptual Carmen Calvo explica una de sus características fotografías intervenidas titulada 'Has hecho de mí lo que querías' (2005). "Una vez me preguntaron: ¿qué quería decir el cubrir el rostro de estas mujeres con una estrella de David? No es cubrir, es anular a estas mujeres. Por ser mujer y por ser de raza judía", proclama en su texto rotunda.

También bajo el género de arte feminista se encuadra la Serie Misses. 'Los concursos de belleza' (1974) de la pintora Ángela García Codoñer, "obras reivindicativas hechas por mujeres que no aceptaban el papel que aquella sociedad había organizado para ellas", escribe la autora. En esta línea, la obra 'Cirugía' (1970-1973) de la valenciana Isabel Oliver trata, según la creadora, sobre "la dictadura de la belleza, impuesta a las mujeres respondiendo al arquetipo del gusto masculino de cómo debían ser las mujeres para ser adecuadas".

Por su parte, Maribel Doménech desvela por qué incorpora la fotografía en su trabajo titulado 'La energía de una segunda piel' (1993): "La piel como escudo protector y espejo de acontecimientos me permite desvelar el cuerpo en lugar de ocultarlo, la luz negra transforma la piel de la modelo, de tal manera que caderas, vientre, pechos y glúteos asemejan un cuerpo ciborg".

En la propuesta de 'IVAM Retrovisor' también participa José Mª Yturralde que cuenta en cien palabras el proceso de creación de 'Figura Imposible' (1972), una serie en la que el artista "trataba de explorar la idea del espacio-tiempo, de la forma, integrándola con los conocimientos científicos del momento".

POR ART Y FOTOGRAFÍA

Otro artista valenciano, el pintor e ilustrador setabense Artur Heras, destaca "la duplicidad y colores vibrantes propios del pop art" de su obra 'El sets pecats capitals' (1971). Mientras que Chema López selecciona su serie 'Los años de plomo' (2012-2013), donde traslada al lienzo las fotografías insertas en las fichas policiales de delincuentes. "Imágenes fotográficas con rostros tachados, hendidos y rasgados, en una operación que pone en cuestión la obstinación de nuestra sociedad por fijar y controlar a los 'sujetos' que la conforman".

La fotografía también es el medio utilizado por Mira Bernabeu en su pieza 'Panorama social, 1965 -2007 -2009- 2014' (2014), donde retrata el viejo zoo de València en una fase avanzada de dejación y abandono como elemento simbólico que puede extrapolarse a otros contextos.

Perteneciente a la serie 'Llegar a la nieve' (1995), Ricardo Cotanda presenta la obra Dado: un pañuelo masculino de algodón con una mancha bordada en hilo de seda, "la alusión más 'filial' a Marcel Duchamp". La lista de artistas participantes en 'IVAM Retrovisor' culmina con el trabajo del dúo de artistas Patricia Gómez y Mª Jesús González, una intervención con arranque mural en un edificio del s. XVIII situado en el Barrio del Carmen de València para recordarnos que "ciertos lugares, en vísperas de su desaparición, funcionan como contenedores de memoria, y son capaces de hacernos percibir y reconstruir pedazos de historia y vivencias pasadas".

Esta actividad de 'IVAM Retrovisor' es la segunda entrega de una iniciativa dedicada a recordar exposiciones y obras de arte de la Colección del IVAM. Tras la primera serie, en la que participaron periodistas y críticos de arte recuperando en cien palabras sus muestras del IVAM favoritas, llega el turno de reunir a doce artistas para que comentan sus propias obras de arte.