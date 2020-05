Coronavirus.- Puig acusa el PP de fer "partidisme" amb el seu 'no' a prorrogar l'estat d'alarma

En una entrevista aquest dimarts en Ràdio 4 recollida per Europa Press, Puig ha defès que "la unitat d'acció és positiva" i que no hi ha una solució millor que la pròrroga de l'estat d'alarma, i ha assegurat que és una incoherència màxima fer partidisme sobre açò.

Ha demanat al líder del PP, Pablo Casado, que evolucione "de l''aznarisme' a posicions més temperades, més obertes i a posicions de país" i ha afegit que ha de pensar en el que els convé a les persones, que al seu juí és la màxima unitat.

"Ja es fiscalitzarà després. La democràcia no està en quarantena", ha sostingut Puig, que ha lamentat que la irrupció de l'extrema dreta en la política espanyola haja fet que s'aferme, segons ell, una visió 'aznarista' de la dreta.

Sobre el 'no' d'ERC a la pròrroga, Puig ha mostrat sorpresa i ha afirmat que, en el procés de transició cap a la nova normalitat, les comunitats autònomes tindran un major paper: "No pot ser d'una altra manera. La realitat és la que és".