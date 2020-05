Desmantellen una festa il·legal en un antic picador de cavalls a Albatera

L'institut armat ha detallat, aquest dimarts, que els fets van ocórrer a les 10.30 hores del dissabte quan es va rebre cridada d'un ciutadà anònim comunicant que en un antic picador de cavalls, situat en un polígon d'Albatera, es podia estar celebrant una festa il·legal.

Fins a eixe lloc es van traslladar diverses patrulles de Guàrdia Civil i Policia Local que van poder observar, quan van acostar-se, que hi havia deu vehicles aparcats en una carpa exterior i que de l'interior eixia música amb un volum prou alt.

Dins del local van sorprendre huit homes gaudint d'un ambient festiu amb música, llums de discoteca i amb substàncies estupefaents com marihuana, haixix i cocaïna.

El local estava ambientat amb barra de begudes, billar, equips de música, llums i zona d'aparcament. No obstant açò, quan es va requerir la documentació preceptiva, mancava de qualsevol llicència municipal per a l'exercici d'aquesta activitat.

Per tot açò, es va procedir a la proposta per a sanció de les huit persones per incompliment del RD 463/2020 que estableix les restriccions durant l'estat d'alarma, a la denúncia de quatre d'elles per tinença de substàncies estupefaents i es va estendre acta per infracció administrativa a la llei d'establiments públics per mancar el local de les oportunes autoritzacions.