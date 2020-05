IU pide pagar como primera matrícula las asignaturas de la UR suspendidas este cuatrimestre

En una rueda de prensa vía 'streaming' centrada en el ámbito de la educación, Moreno ha afirmado sentirse "descontenta" con la gestión de la Consejería de Educación, "por la poca participación y la improvisación constante" en los niveles de su competencia, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Ha hecho referencia a la comparecencia del consejero Luis Cacho, este pasado viernes en el Parlamento regional, "en la que le hicimos varias preguntas al respecto y no respondió ninguna". Cuestiones, ha precisado Moreno, "sobre todo sobre el número de unidades ofertadas para el próximo curso y sobre la ventanilla única".

La diputada de IU ha sumado a ello la gestión de la escuela de verano, "su mecanismo de funcionamiento, porque en IU defendemos su gestión pública, no subcontrataciones privadas, y también su coste económico, de dónde va a salir el dinero y en detrimento de qué partidas presupuestarias".

Ha criticado, igualmente, que La Rioja "aún no ha publicado las instrucciones para los centros, es de las últimas comunidades del Estado en hacerlo", algo que ha considerado "especialmente grave después de que ayer la ministra ya haya dicho que no todos los alumnos podrán ir a la vez a clase, que habrá que combinar enseñanza presencial y no presencial o hacer turnos".

Una situación, ha dicho Moreno, "que es un problema de conciliación a muchas familias, sobre todo de niveles bajos" y que, para su solución "requiere de mucho diálogo y consenso con la comunidad educativa". Y, además, ha unido a ello que "por parte de la Consejería, aún no se han constituido aún ni el Consejo Escolar ni el Consejo de FP".

Además, la diputada de IU ha señalado que "ayer tuvimos conocimiento de que, por parte de Educación, se está llamando a docentes jubilados como voluntarios, pero no sabemos qué clases ni en qué condiciones", una actuación que ha tachado de "oscurantista y que contradice lo dicho en el plan de reactivación económica de La Rioja".

"No tiene ni pies ni cabeza que, en momentos de crisis, se intente sustituir con jubilados al personal docente. El número de docentes debe subir y se debe compaginar la forma de hacer las cosas con la conciliación, porque, si no, esta crisis la pagarán una vez más las mujeres", ha afirmado.

Por eso, Moreno ha emplazado a la Consejería de Educación y a sus responsables "a sentarse con la comunidad educativa, crear el Consejo Escolar, ofertar ya las unidades para el próximo curso y, en la escuela de verano, decir cómo se va a gestionar, si va a ser pública o no, y con qué trabajadores se va a contar y en qué condiciones".

UNIVERSIDAD.

En cuanto al ámbito de la enseñanza universitaria, en el caso del Gobierno regional, dependiente de la Consejería de Desarrollo Autonómico, ha reclamado "el abono inmediato" de las becas de movilidad para los estudiantes de universidades fuera de La Rioja "que se solían pagar en enero y febrero, y de las que no se sabe nada aún, en un momento complicado para las familias".

También en este mismo sentido ha criticado los "serios problemas de alquiler" en pisos de estudiantes, "porque no se ha dado permiso para poder venir a desalojar estos pisos, que hay que seguir pagando y que suponen un costo desorbitado".

Del mismo modo, ha reclamado que "se devuelvan de inmediato" las cantidades cobradas estos meses por residencias universitarias "por servicios que no se están dando".

Y, en esta misma línea, "igual que hemos logrado que la UR no haga pagar las tasas por la Ebau, no habría que abonar cantidades por servicios que no se están prestando, por lo que creemos que las asignaturas suspensas en este segundo cuatrimestre deberían ser abonadas el año próximo como primera matrícula, no como segunda".

"No deben verse los alumnos penalizados por estas matrículas", ha afirmado Moreno, que ha apuntado que "más cuando se desconocen las circunstancias personales de convivencia o tecnológicas, así como la atención en carreras técnicas".

"En definitiva, hay que velar para que nadie quede atrás y para que los sectores más desfavorecidos no sean penalizados por esta crisis", ha concluido.