Coronavirus.- La Comunitat Valenciana suma 69 nous positius, 10 morts i un balanç de sis de cada deu afectats curats

Així ho ha indicat en la compareixença per a donar compte de l'evolució del coronavirus a la Comunitat Valenciana, en la qual ha explicat que aquestes són les dades de persones que han donat positiu a la prova de PCR ja que, segons ha explicat, són els que van a facilitar ara perquè són les que va a tindre en compte el Ministeri de Sanitat per a la desescalada i poder passar a la fase ú.

D'aquesta forma, el total de positius per PCR sumen a la Comunitat 10.500 casos, dels quals 1.435 corresponen a Castelló; 5.388 a València i 3.367 a Alacant. Així mateix, Barceló ha apuntat que hi ha 149 noves altes (34 a Castelló, 60 a Alacant i 55 a València), la qual cosa suposa un acumulat de 7.655 des del principi de la crisi i que sis de cada deu persones s'han curat.

En les últimes 24 hores s'han comptabilitzat onze nous ingressos igual que el dilluns, la xifra més baixa des de 18 de març, amb el que hi ha 610 persones ingressades en hospitals, i es manté també la tendència a la baixa en les UCI, amb nou ingressats menys que ahir. D'aquesta forma, el percentatge d'ingressos en la UCI sobre el total se situa en el 2,6 per cent.

En l'actualitat, hi ha 105 pacients en unitats de crítics. De les persones ingressades, 58 ho estan a Castelló, 14 d'elles en UCI; 164 a Alacant, 40 en la UCI i 384 a València, 51 en UCI.

Dels deu morts en les últimes hores -tres residents d'ells usuaris de centres- dos han sigut a Castelló, cinc a Alacant i tres a València. El nombre de víctimes que deixa la pandèmia a la Comunitat Valenciana asecendeix a les 1.289.

Així mateix, fins a hui, les altes de professionals arriben a les 1.588 acumulades, i es mantenen 801 casos actius amb coronavirus en l'autonomia.

Quant a la situació de les residències, des de l'inici de la crisi s'ha detectat casos en 155 -amb treballadors o usuaris afectats- i actualment 81 ja estan lliures de Covid-19, la qual cosa suposa el 53% dels centres. A data d'aquest dimarts, queden 74 residències amb seguiment sanitari, dos menys que aquest dilluns, 13 d'elles a Castelló, 18 a Alacant i 43 a València. D'elles, 30 continuen sota vigilància sanitària: nou a Castelló, huit a Alacant i 13 a València.

POSITIUS NOMÉS DE PCR

Així, ha indicat que la diferència de xifres facilitada aquest dilluns pel Ministeri de Sanitat -que donava zero casos detectats a la Comunitat Valenciana davant dels 148 de la Conselleria- obeeix al fet que el Govern central usa els casos positius confirmats amb la prova de PCR i no suma els de els test ràpids, ja que els casos per PCR és un dels factors que el Govern central va a tindre en compte per a la desescalada i l'indicador fonamental per a tallar la cadena de contagis i detectar la traçabilitat.

Per tant, ha indicat Barceló, el seu departament va a començar a oferir la dada aïllada dels positius confirmats per PCR. Fins a hui, el nombre de proves entre PCR i test ràpids arriba a les 171.513, de les quals 124.035 obeeixen a PCR i 47.478 a test ràpids.

La consellera ha descartat que aquesta nova forma de facilitar xifres oferisca un escenari més positiu de casos dels quals realment hi ha i ha recalcat que, d'aquesta forma, el Ministeri "dona seguretat" ja que des de la Generalitat Valenciana sempre s'ha sostingut que els test "no tenen la fiabilitat necessària" i el que es vol saber és si el pacient ha passat la fase aguda de la malaltia.

"Nosaltres passem la dada correcta, però vam sumar els test", ha subratllat, encara que ha incidit que per a la desescalada, i el que va a donar "la certesa" és el positiu detectat per PCR, de manera que, a partir d'ara, a qui done positiu en test ràpid que tinguen sospites o símptomes se'ls farà la prova PCR per a indicar que s'està passant per fase aguda i fer el seguiment de contagis.