Madonna se va de fiesta al poco tiempo de anunciar que tiene anticuerpos del coronavirus

No hay nada que frene aMadonna, ni siquiera el saber que ha podido pasar de forma asintomática el coronavirus. La cantante anunciaba en Instagram que en un test le habían encontrado anticuerpos de la enfermedad y su reacción ha sido salir a la calle a "respirar el aire contaminado".

Después de esta confesión, sus fans se mostraron muy preocupados por ella, ya que aunque la cantante crea que ya no le puede pasar nada, lo cierto es que tener los anticuerpos no garantiza no volver a infectarse y ella se encuentra cerca del grupo de riesgo.

Sin embargo, este es un hecho que a Madonna no le preocupa ya que subió alegremente a Instagram unos vídeos donde se la ve dándolo todo en la fiesta de cumpleaños de un amigo.

Este amigo era el fotógrafo Steve Klein, que dio una fiesta en su casa a la que acudieron otras 8 personas. El cumpleaños se retransmitió a través de Zoom y se vio a la cantante saltándose todas las precauciones e ignorando la distancia de seguridad.

Se cree que la fiesta fue en casa de Madonna, donde había pasado hasta ahora las últimas semanas en aislamiento junto a sus seres queridos.