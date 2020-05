CEOE dice que "culpar de todo al Covid sería engañarnos" y exige "cambios estructurales"

Lo reivindica así en un comunicado difundido con motivo de los datos del desempleo en abril, conocidos este martes, según los cuales el número de parados subió en 3.027 personas el mes pasado en la región, lo que supone un 7,4% más que en marzo.

Ante esto, la patronal apunta que la Comunidad Autónoma ha registrado más personas en paro cada mes durante los últimos nueve. Por eso, para el presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, "culpar de todo al COVID-19 sería engañarnos".

Ante unos datos que muestran una muy fuerte caída de la actividad en todos los sectores, un "desplome" de la contratación y el "derrumbe" de la afiliación a la Seguridad Social, la patronal ha reclamado "no conformarnos con reanudar la actividad sino abordar cambios estructurales".

Enrique Conde ha alertado además de que "estas cifras no recogen a las personas en ERTE, una parte de las cuales puede llegar a estar en situación de desempleo si las administraciones no aciertan en las medidas a adoptar no solo para la vuelta sino para la reconstrucción".

La patronal puntualiza que la paralización de la actividad ha llevado a no formalizar contratos como los que dependen de hostelería y comercio en Semana Santa pero el desempleo ha crecido en todos los sectores con especial incidencia en servicios (+2.239 personas) y en construcción (+15,58%).

Añade que pese a ello, se han formalizado 6.404 contratos, de los que el 7% son indefinidos, 7.241 contratos menos que el mes pasado (-53,07%) y 18.004 contratos menos que el año pasado (-73,76%) muy por encima de los datos nacionales que son de un -46,43% en el mes y -61,87% en el año.