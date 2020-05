Michelin convoca al Comité Intercentros para constituir la mesa negociadora de un nuevo ERTE

Como único punto del orden del día de la reunión, que se celebra vía telemática, la compañía de neumáticos incluye la constitución de la mesa negociadora de este nuevo ERTE que tomará así el relevo de dos anteriores, uno por causa de fuerza mayor derivado de la falta de materias para producir, que ha afectado entre los días 16 y 30 de abril a los centros industriales de Valladolid, Aranda, Lasarte y Vitoria, y otro por causas organizativas que concluye el 31 de mayo y con efectos en la división comercial de Tres Cantos, el almacén de Illescas y Centro de Investigación de Almería.

En esta ocasión, sin embargo, tal y como explica a Europa Press Fernando Fuentes, secretario general de UGT-FICA en Michelin España, los planes de la dirección son plantear un único ERTE tanto para los cuatro centros industriales como para los otros tres de investigación, almacenamiento y división comercial, a tenor de que la convocatoria para la reunión de hoy incluye a todos.

"Las cosas están como están. Llevamos parando con flexibilidad interna los viernes, sábados y domingos los primeros quince días del mes y las previsiones apuntan que habrá que parar durante casi dos semanas en mayo, ya no por falta de materias primas sino por una caída de la producción ante la grave situación económica europea y mundial", reconoce el representante de UGT, quien reconoce que esa caída ya no es posible absorberla con una flexibilidad interna que sólo permitía afrontar situación puntuales pero no tan graves como la actual.