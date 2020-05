'MasterChef 8': la dura historia de la polémica Saray y su pasado televisivo antes de iniciar su transición de género

Saray se ha destapado como una de las concursantes más polémicas de la octava edición de MasterChef. Ha durado poco, pero su paso por el programa de La 1 ha dado mucho de qué hablar, por su controvertida trayectoria y por una expulsión cargada de momentos tensos, broncas y un plato que quedará para los anales del talen culinario.

Antes de que todo eso pasara, había llegado a los fogones de MasterChef con ilusión y muchos nervios. También con un duro y tormentoso pasado que rápidamente compartió con el jurado y los espectadores.

La cordobesa, una de las aspirantes a mejor chef de España, se presentó de manera breve pero contundente. "Soy gitana, transexual y cocino de muerte", sentenció.

Sin embargo, esa entereza poco le duró y rápidamente se derrumbó ante las cámaras en su primera incursión en el talent, coincidiendo con la fase final del casting al recordar algunos de los momentos que ha vivido a lo largo de su transición de género: "Es un tema que no quiero tocar porque me duele mucho".

Ha luchado como nadie y ha conseguido entrar. Bienvenida a la familia Saray

Sin embargo, pronto entró en detalles, desvelando episodios dolorosos de su vida familiar. "No aceptaban mi situación. No podía acercarme a mis sobrinos, como si tuviera una enfermedad. Para mí eso es muy doloroso", relató entre lágrimas, contando que aún hoy siente ese rechazo por parte de sus hermanos. Eso sí, no puede decir lo mismo de su madre, presente en las cocinas para apoyar a su hija. "Soy su madre, la he parido y la quiero como ella es. Me da igual lo que piense la gente porque siempre he estado ahí al pie del cañón con ella porque ha luchado y se lo merece", señaló.

"Yo no he elegido esta vida. La transexualidad no se elige. Hay mucha gente que dice: '¿Pero no te puedes quedar siendo un hombre y ser gay?'. Pero es que no soy un hombre gay, soy una mujer", sentenció por su parte una firme Saray.

Finalmente, la cordobesa fue elegida como una de las aspirantes de la nueva hornada para iniciar así su nueva andadura televisiva. Nueva porque Saray ya había tenido experiencia en la pequeña pantalla, pero en otra cadena. Fue en 2017, cuando solo tenia 24 años, en la tercera edición de Casados a primera vista (Antena 3), donde, aún como Jesús Carrillo, se casó con el peluquero gaditano Jesuli.

Jesús Carrillo, ahora Saray. ATRESMEDIA

Aunque las cosas entre ambos no fue todo lo bien que le hubiese gustado, por aquel entonces ya demostró sus dotes culinarias con un plato de "alta cocina": 'Anguriñinas flamencas sobre una base de trigo macerado'.

Tras su participación en la tercera edición del dating, Saray protagonizó su propio videoblog para la web de Atresmedia.