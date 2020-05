Pilar Rubio ya conoce el sexo del bebé que espera y habla de los nombres: "No nos ponemos de acuerdo"

Está de promoción. Aunque resulte algo difícil por los tiempos que corren, todavía con el confinamiento vigente aunque con medidas menos restrictivas, Pilar Rubio se encuentra en mitad de una serie de entrevistas para promocionar su salto al diseño de moda, algo que llevaba preparando desde hace año y medio.

La colaboradora de El Hormiguero, a sus 42 años, ha decidido que era el momento y de la mano de la marca Selmark ha lanzado su propia colección de ropa de baño con ocho modelos (cuatro bañadores y cuatro bikinis) muy versátiles que "favorezca a todas las mujeres" y con el que busca que "haya un modelo para cada una".

Además, tal y como confirma a Diez Minutos, no hace topless porque jamás le ha parecido una buena idea. "Yo no he hecho topless en mi vida. Es que no creo que sea muy bueno para el pecho", argumenta.

Pero en plena campaña, era obvio que tras hablar del gancho que suponía la oportunidad de conversar con la modelo e influencer (tiene más de cuatro millones y medio de seguidores en Instagram), luego iban a llegar las preguntas sobre la cuarentena y, sobre todo, su embarazo.

La presentadora se encuentra ahora mismo en su sexto mes de estado de buena esperanza y, aparte de hacer comida saludable, mostrar cómo han cambiado sus hábitos de dieta y rutina de ejercicios durante el aislamiento y 'liarla' desmontando bulos, ha tenido que responder cómo están siendo las cosas en casa, tanto con Sergio Jr., Alejandro y Marco, como con el bebé que está por venir.

"Lo están llevando bien. Nos encargamos de que estén todo el día entretenidos. De hecho, ya solo con las horas que tienen que dedicarle al estudio se pasa medio día", afirma la madrileña a ¡Hola!, quien afirma que el resto del tiempo buscan "tener actividades creativas, jugar con ellos y hacer yoga o gimansia".

No por nada este miércoles, su primogénito cumple seis años. "Llevamos ya tres cumples en casa en el confinamiento", dice entre risas sobre su propio cumpleaños, el de su marido, Sergio Ramos, y su hijo pequeño, Alejandro. "Intentaremos hacérselo lo más divertido posible y que por lo menos para él sea un día especial", expone, así como que se lo explicó "poco a poco".

Afirma a Diez Minutos que a veces se levanta e intenta pensar que no hay confinamiento. "Rutina y pautas para el día a día", asegura que se marca ella, que se levanta sobre las 7 de la mañana, "cuando están dormidos", y entrena. Luego, tras el desayuno, tiene que ser "madre y profesora".

"Si se puede sacar algo positivo de este confinamiento, es algunos que tenemos la suerte de poder disfrutar de nuestros hijos, de nuestra pareja", reflexiona, sobre las veces que ha sido difícil cuadrar agendas o que estén todos juntos. Y entonces llegó el tema del embarazo.

Sobre si es niño o niña (hasta que pueda decidir por sí mismo), Rubio se lo toma con calma. "Todavía no nos hemos pronunciado, no hemos querido comunicarlo, pero cuando sea el momento se lo diremos a todo el mundo por igual", reconoció a la par que ellos ya lo saben.

Eso sí, sobre el nombre que barajan ella y Sergio Ramos lo tiene claro. "Esa es nuestra guerra. Es un tema delicadísimo... porque no nos ponemos de acuerdo", asegura entre risas. "Él tiene sus favoritos, yo tengo mis favoritos. Hay varias opciones de niño y de niña. De hecho es un tema que intentamos no sacar mucho", afirma para no pillarse los dedos.

"Al final veremos si nos ponemos de acuerdo, porque creo que le vamos a tener que poner un nombre compuesto", bromea, antes de admitir que si fuera niño le gustaría llamarlo Max o Axel (probablemente por Axl Rose, cantante de uno de sus grupos favoritos, Guns N' Roses) y de niña le gusta Ginebra. "Pero no sé si voy a tener suerte", se resigna.

Además, se muestra contentísima por el nuevo miembro de su familia [el hijo de René Ramos y Lorena Gómez], y arde en deseos de "poder achucarle, darle besos y que vea a sus primitos". "Es una gran noticia y ha salido todo maravilloso", termina diciendo.