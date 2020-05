Detingut a Torrevella després d'assaltar una obra i instal·lar el robat a sa casa

L'institut armat ha explicat, aquest dimarts, que el passat 27 d'abril va rebre una denúncia en la qual l'administrador únic i promotor d'una societat mercantil dedicada a la construcció de vivendes, comunicava haver sigut víctima d'una sèrie de robatoris, comesos en una promoció de 12 viles, algunes d'elles encara en construcció i unes altres ja habitades.

Segons la seua manifestació, durant eixa mateixa matinada, del 26 al 27 d'abril, s'hauria forçat el cadenat de la porta d'accés a la comunitat i, una vegada dins del recinte, s'hauria accedit, també per la força, a set de les 12 vivendes, sostraient d'elles tot tipus de materials d'obra i ferramentes, entre els quals destaca sis motobombes de piscina (un d'ells ja instal·lat en la pròpia vivenda del suposat autor), un aparell elèctric per a climatizar l'aigua de la piscina, un joc de taula i cadires de jardí valorat en 1.900 euros, entre altres efectes.

Els agents de l'Àrea d'Investigació van començar les gestions i, gràcies a la col·laboració ciutadana, van poder localitzar al suposat autor, un veí de la zona, la vivenda de la qual es troba a escassos 50 metres de l'obra afectada.

Després de sol·licitar autorització judicial per a entrar en el seu domicili, es va efectuar el registre del mateix, en presència de dos testimonis, i es van trobar la pràctica totalitat dels efectes denunciats com sostrets, alguns d'ells ja instal·lats en la pròpia vivenda del presumpte autor, com per exemple materials per a piscina i aixeteria.

El detingut, un espanyol de 35 anys, ja ha sigut posat a disposició judicial, quedant en llibertat amb càrrecs, a l'espera de juí. Cal destacar la importància de la col·laboració ciutadana, a fi de procedir a l'esclariment d'aquest tipus de fets ja que, gràcies a aquesta ajuda, els agents van poder aclarir aquest delicte continuat en temps rècord, recuperant, en el menor temps possible, els efectes sostrets, evitant així la seua venda i aconseguint ser retornats als seus legítims propietaris.