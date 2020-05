Murcia rechaza los criterios de reparto de los 16.000 millones "porque vuelven a maltratar a la Región"

En concreto, habrá un primer tramo dotado con 6.000 millones de euros para cubrir gasto sanitario que se abonará a partir del mes de julio y cuyo reparto entre las autonomías dependerá fundamentalmente del número de PCR a 30 de abril (20 por ciento), el número de pacientes hospitalizados (25 por ciento) y el número de ingresos en las UCI (35 por ciento), siendo el criterio de población de un 20 por ciento únicamente.

En opinión del consejero de Presidencia y Hacienda, "este criterio desprecia el esfuerzo realizado por quienes hemos apostado por reforzar la atención primaria, por poner en marcha medidas de cuarentena domiciliaria con seguimiento médico y también desprecia el esfuerzo de disponibilidad de UCI y camas hospitalarias para primar tan sólo a quienes más fallecidos o más ingresados han tenido".

"El reparto no es en absoluto justo, porque si hemos tenido menos ingresos en UCI o menos hospitalizados eso no quiere decir que no hayamos invertido mucho en evitarlo y en tener capacidad hospitalaria para asumir otro escenario", ha aseverado.

El consejero defendió durante el encuentro que el criterio poblacional debe tener mayor peso para que este reparto sea más equitativo. "La Región de Murcia representa el 3,18 de la población de España, y el impacto sanitario, social y económico de esta crisis global sin precedentes es el mismo para todos los territorios", subrayó, para añadir que "si el Ministerio de Hacienda prioriza esos criterios asistenciales estaría penalizando a comunidades como la Región de Murcia, que apostó por la prevención y la atención primaria para contener y controlar su expansión".

Durante la reunión, Celdrán pidió que se tenga en cuenta también la situación de infrafinanciación de la Región, "puesto que es evidente que quienes tenemos menos recursos nos hemos visto con menos herramientas para salir a comprar material a los mercados internacionales y para adoptar medidas sanitarias de más calado y vamos a tener mayores dificultades para poner en marcha las medidas de reactivación económica y apoyo social que tanto se necesitan en estos momentos".

En este sentido, el consejero advirtió de que si se mantienen esos criterios "de nuevo la Región de Murcia volverá a estar maltratada por criterios que no son lógicos, justos ni equitativos. No lo es que siendo el 3,2 por ciento de la población vayamos a recibir muchísimo menos, castigados por haber tenido una buena gestión y haber tenido una buena evolución de nuestros afectados e ingresados en UCI. No es justo que no se tenga en cuenta el esfuerzo en atención primaria, en apoyo domiciliario, en medidas de prevención y en otras muchas medidas implementadas en la Región", concluyó.