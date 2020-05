Que las altas temperaturas no te sorprendan: dos ventiladores de Amazon (a buen precio) para sobrellevarlas

Aunque por todos es sabido que, hasta el 40 de mayo, no hay que quitarse el sayo, este mes ha arrancado con unas temperaturas más altas de lo habitual. No sabemos hasta cuándo se mantendrá este tiempo, pero no hay duda de que son muchos los que ya han guardado, hasta el invierno que viene, los jerséis y abrigos, para darle la bienvenida a camisetas vaporosas, vestidos y pantalones de tejidos más frescos. Así, el inicio de mayo ha sido toda una declaración de intenciones del verano que nos espera. Y, para que el calor no nos pille desprevenidos, tenemos que empezar a hacernos ya con los aliados que nos harán mucho más llevaderas las altas temperaturas que están por venir.

En este sentido, y aunque muchos hogares cuentan con aire acondicionado, los ventiladores son la gran solución para disfrutar del verano sin achicharrarse en el intento. Y es que, por muy cómodo que sea la climatización, esta, si no se tiene a la temperatura recomendada y se emplea con precaución, puede tener efectos nocivos para nuestra salud: el contraste de temperaturas puede provocar mareas, provoca que las defensas bajen y que, por tanto, aparezcan resfriados y provoca contracturas si incide directamente sobre determinadas partes del cuerpo.

Por ello, apostar por ventiladores garantiza un uso más responsable y seguro para nuestra salud, a la vez que conseguimos refrescarnos, que es el objetivo de cualquier sistema de climatización. Si estás en busca (y captura) de uno de estos gadgets, te lo ponemos fácil: hemos encontrados dos modelos en Amazon a muy buen precio y que, además, son los más vendidos de su categoría. Las valoraciones positivas de los usuarios los han situado en esa posición, por lo que su compra es un éxito asegurado. ¡Que las altas temperaturas no te pillen por sorpresa!

Silencioso, potente y de Cecotec

La famosa marca de pequeños electrodomésticos (¡que levante la mano quien sueño con tener su aspirador inteligente Conga!) también es experta en ventiladores. Prueba de ello es este modelo tipo torre que se ha ganado el favor de los usuarios de Amazon gracias a su capacidad para generar una corriente de aire fresco al instante con el máximo silencio y confort. Con tres modos que se adaptan a las necesidades de su dueño, este ventilador incorpora sistemas de rotación, eficiencia y durabilidad

Es el más vendidos en ventiladores de torre. Amazon

Y para los más clásicos...

Aunque en materia de ventilación, las nuevas tecnologías no paran de ganar terreno; aún hay un numeroso grupo de usuarios que prefiere disfrutar del clásico dispositivo de aspas que, con diferentes velocidades, mueve el aire de la habitación para bajar la temperatura progresivamente (y sin cambios bruscos). Para ellos es, precisamente, esta oferta de Amazon, pues, con una rebaja del 20% (¡y por menos de 23 euros!), pueden hacerse con un modelo de 50W, hélice de 40 centímetros y plegable, para que guardarlo o transportarlo sea más sencillo.

Un modelo clásico y efectivo. Amazon

