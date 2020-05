Jordi Évole y su experiencia en un bar recién abierto: "No sé si es legal, pero..."

Coincidiendo con el inicio de la desescalada y que el pequeño negocio abría sus puertas, este lunes Jordi Évole compartió su experiencia en uno de ellos, concretamente en un bar.

El periodista fue al local a recoger comida para llevar. Sin embargo, una anécdota motivo que se animara después a compartirla en las redes sociales.

"No sé si es legal... pero esperaba la comida para llevar en un bar... y el camarero me ha visto embobado ante el tirador... y ha pensado: "Que quien me quiera, me mire como este hombre mira al tirador". Y se apiadó de mi...", escribió el periodista de laSexta.

Además, acompaña el texto con un vídeo donde, efectivamente, se ve cómo el camarero tira una caña para Évole.

Poco antes, el presentador de Lo de Évole también había compartido su visita a la peluquería. "Pensaba que no iba a llegar este@día... A todos y todas las peluqueras: GRACIAS!!!".