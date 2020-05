Maldini vuelve a 'sacar músculo' en 'La Resistencia': "He perdido masa durante la cuarentena"

La Resistencia inauguró la semana con dos de los periodistas deportivos más conocidos de nuestro país, Julio Maldonado, Maldini, y Antoni Daimiel, expertos en fútbol internacional y baloncesto, respectivamente.

En octubre del año pasado, Maldini acudió al plató del programa de Movistar, donde zanjó su polémica con Juanma Rodríguez mientras enseñaba músculo y comentaba su buena forma física.

Este lunes, Broncano realizó una videollamada a ambos periodistas, amigos desde hace años porque compartieron piso de estudiantes, y comentó: "Julio, el día que viniste mostraste que estás bien fuerte, pero estoy viendo el plano de Antoni y está mazas".

"Tiene una pinta de culturista que flipas, mira como se le pega la camiseta a los brazos. ¿Estás levantado hierro?", señaló el presentador. Daimiel le contestó que "en cuarentena he aprovechado un poquito, pero muy lejos de Julio".

El periodista recordó que "empecé a ir a un gimnasio cuando vivía en Valladolid con 16 años cuando no iba nadie, solo culturistas y jugadores de rugby". Y añadió que en aquella época "llegué a levantar 120 kilos en press de banca".

Con cara de admiración, Broncano le preguntó a Maldini si él podía levantar ese peso. "Eso es mucho. Creo que yo estaré levantando unos 100 kilos, pero la verdad es que no lo sé", afirmó Maldonado.

"Llevo tiempo sin ir al gimnasio y es mi entrenador el que pone el peso", añadió. El periodista no ha dejado de hacer deporte durante el confinamiento: "Estoy haciendo mucha elíptica en casa, pero he perdido músculo porque no tengo pesas en casa".

Sigue en forma 💪 pic.twitter.com/7detwKd64c — Lo Que De Verdad Importa en Movistar+ (@LaResistencia) May 4, 2020

Entonces Broncano le dijo: "Y yo que te iba a decir que sacases un poco de molla...". Pero Maldini aceptó el reto y volvió a sacar músculo, como ya hiciera en su anterior visita al programa.

"Hay, pero he perdido un poquito. Cuando me coja mi entrenador por banda...", admitió el periodista. El presentador señaló que "te mantienes en el 'trono de hierro'" y Daimiel añadió que "tu entrenador puede estar orgulloso".