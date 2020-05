Rita Maestre: "Pedimos una tarjeta recargable para que las personas vulnerables puedan hacer la compra"

Sin abandonar su declarado apoyo al alcalde Almeida, el rostro de la oposición madrileña eleva su nivel de exigencia y vuelve a presentarse ante el regidor con un plan de 220 propuestas respaldadas por más de 40 reuniones con colectivos afectados para atender la emergencia social y económica de la ciudad.

Rita Maestre ha acompañado a los madrileños en sus primeros paseos por las calles. Para ella, toda una emotiva experiencia. Pero insiste en la necesidad de una reordenación del espacio público. Es decir: más bicis, menos coche privado y la reapertura de los parques.

Pero aún es más insistente con la emergencia social, y aboga por dotar a los más vulnerables con tarjetas monedero para hacer la compra. También reclama una red municipal de residencias de mayores ante el "nefasto" modelo de cuidado a los mayores que hay en Madrid.

¿En qué se ha convertido Madrid tras el fin de semana?

Las imágenes por las calles han sido bonitas y responsables– con algunas excepciones que son tan pocas que no merece la pena hablar de ellas– . De repente Madrid es el paseo marítimo de una localidad costera con paseos en parejas. Como madrileña es muy emocionante.

Si dice que no hubo aglomeraciones estos días, no será tan necesaria la apertura de zonas verdes.

La gente ha hecho deporte al aire libre y pasear de dos en dos en un radio pequeño, pero lo han tenido que hacer en un espacio limitado sin sentido. Espero que el equipo de gobierno lo mejore para el fin de semana que viene.

De hecho, el Ayuntamiento ya se replantea la apertura de parques.

Hacen bien en rectificar. Imagino que habrán escuchado lo que es una demanda popular muy mayoritaria.

La Policía Municipal interpuso 1.677 multas el domingo.¿Es culpa de los madrileños o de la falta de previsión de sus gobernantes?

Es estadístico: Hay mucha más gente en la calle y el porcentaje de sanciones es mayor. Mil multas en una ciudad de más de 3 millones de habitantes en un día en el que todos pueden salir, me parece un número bastante pequeño.

Puente de Vallecas es el distrito que más sanciones acumula. ¿Qué ocurre en esta zona?

Imagino que es un distrito donde, por la renta per cápita y el tipo de trabajo que se hace ahí, hay mucha más gente por las calles que en otros lugares donde pueden teletrabajar. También hay distribución desigual de la presencia policial.

El uso de BiciMad se ha multiplicado en 5 en los dos últimos días. ¿Esto ayuda en su afán por crear carriles bici provisionales?

Estuvimos pidiendo desde el 23 de marzo que reabriera el servicio y creemos que la situación de pandemia no puede resolverse con la idea absurda de que todos vamos a ir en coches. No cabemos todos en coche por Madrid, además de que no debemos porque volveremos a los niveles de contaminación. No conocemos ni una sola medida de reordenación del espacio público ni de fomento del espacio público. En esta materia, el gobierno llega tarde.

¿Cuál es la medida social más urgente?

Un plan integral que garantice la alimentación sana y saludable a todos los distritos de Madrid por igual. Lo más básico que uno debe garantizar en una ciudad europea en el año 2020 es que todo el mundo coma bien. Por eso vamos a proponer al Ayuntamiento la puesta en marcha de una tarjeta monedero, como han hecho otras comunidades autónomas (Valencia y Barcelona) para que hagan una compra saludable.

¿En qué consiste?

Es una tarjeta recargable para que todas las familias vulnerables puedan comprar alimentos y productos básicos en los mercados municipales y comercios de barrio.

El colectivo que más preocupa a Villacís son los mayores. ¿A usted?

Estoy de acuerdo. Una de las cosas duras que nos ha enseñado esta crisis es que el modelo de cuidado a los mayores que tenemos en la Comunidad de Madrid es nefasta. Nosotros planteamos crear una red municipal de residencias de mayores, que tenga como referencia la red municipal de Escuelas Infantiles.

Sugieren campamentos de verano para niños escolarizados. ¿Es realista?

Por supuesto, dado que no parece muy razonable volver a meter a 30 alumnos en las aulas en las condiciones de pandemia, pese a que lo haya dicho Ayuso en otra de sus irresponsabilidades. Por eso hay que ampliar los campamentos urbanos para que los niños puedan estar cuidados cuando sus padres tengan que reincorporarse al trabajo.

¿Cree que va a haber un rebrote?

Parece evidente para todo el mundo que la pandemia no está controlada y que es previsible que haya uno o varios rebrotes más porque la enfermedad sigue en la sociedad. A ver si para cuando vuelva a suceder estamos más preparados en términos de material sanitario y en una gestión más rápida. Y que no haga falta un confinamiento generalizado en España.

¿Cuántos madrileños podrán sentarse en una terraza el 11 de mayo?

Espero ser una de ellas (bromea). Lo que hace falta es que desde todas las administraciones se den instrucciones claras para que un hostelero sepa a qué enfrentarse. También, hacer lo posible para mantener el aforo de las terrazas pero no a costa de las aceras.

¿Cree que el plan de desescalada está favoreciendo o perjudicando al sector hostelero?

El plan de desescalada intenta, pero no consigue, tener en cuenta todas las circunstancias. Intenta equilibrar la sanitaria y la económica y eso afecta a los hosteleros y también a los teatros. El plan de desescalada avanza porque nos permite pensar en horizontes pero es radicalmente para todos.

¿Usted pediría cita previa para comprarse una camiseta?

Para comprar una camiseta no lo sé, para la peluquería sí (bromea). La cita previa es un método razonable como por ejemplo comprar libros, aun así hay que recordar que es solo una fase del plan.

El Ayuntamiento destinará el dinero de las fiestas populares a paliar la crisis social. ¿Está conforme o sigue reclamando la reprogramación para ayudar al sector cultural?

El Ayuntamiento tiene dinero suficiente y un superávit notable. Debe pensar formas innovadoras en lugar de dejar caer al sector cultural para salvar a otros. No se puede tapar un agujero dejando otro abierto.

Los ayuntamientos deciden cuándo reabrir los mercadillos. ¿Debería reabrir el Rastro pronto?

Yo vivo muy cerca y el domingo la calle del rastro se parecía bastante a como lo conocemos otros domingos. Hay que abordar la apertura de todas las actividades económicas de la ciudad en términos seguros. Hay que pensar si un mercadillo se parece más a un centro comercial o a una tienda.

Más Madrid envió unos pactos de Cibeles al gobierno municipal. ¿Hará réplica? Sí, en el próximo comité de crisis (podría celebrarse hoy) le presentaremos el plan con nuevas medidas.

¿Cuáles son?

Además de la tarjeta monedero y la red de residencias, impulsar los bus-VAO de entrada a Madrid y que se hagan las conexiones necesarias con otros puntos de la ciudad. Además, se podría implantar la priorización semafórica, que se adapta al paso de autobuses y se puedan reforzar así los servicios de la EMT.

¿En qué ha acertado Almeida en esta pandemia?

Hasta ahora, aunque está cambiando, en centrarse en la gestión y no perder el tiempo en la confrontación. Porque es importante que las instituciones demos confianza a los ciudadanos.

¿Qué habría hecho Carmena que no ha hecho el alcalde?

No habría suspendido un tercio de los contratos de las escuelas infantiles del Ayuntamiento, habría abordado con rapidez y valentía el asunto del espacio público, y no habría entrado en esa confrontación con el gobierno de España.

Ha sido muy leal a Almeida en estos meses. ¿Cómo le cayó ser aplaudida por la derecha?

Me alegro. No es un discurso que vaya a durar 15 días, es una posición que vamos a mantener firme.

¿Volverá a ser Madrid la de antes?

Distinta, un poco tocada. No ha dejado una herida para muchos que han perdido a familiares y amigos y, para otros, porque nos ha dejado una herida individual y colectiva.