El sector hotelero canario se autocalifica de "adolescente" mientras no entre de manera directa en el mercado aéreo

Marichal defendió en un foro telemático sobre turismo organizado por Diario de Avisos que el sector canario debe hacerse mayor, abriendo la mano a una mayor consolidación pero especialmente a una integración vertical en la que los hoteleros canarios tengan capacidad para traer directamente los turistas.

"Nosotros no podemos seguir pensando en seguir haciendo hoteles y cuando se acabe el espacio en hacer hoteles fuera. No podemos quedarnos mirando unos a otros, que es lo que nos pasó con la crisis de Thomas Cook. Empresas súper solventes mirándonos unos a otros pensando qué hacemos", aseveró.

Y eso, alegó, "ahora" se hacen la "misma pregunta": "A ver si Tui o Jet2 nos mandan turistas, cuando ahora ellos están viendo el mapa mundial y lo harán en función también de sanidad, pero de precio y rentabilidad".

MARICHAL: "DEBEMOS APRENDER Y HACERNOS MAYORES"

Por ello, consideró que Canarias puede tener los mejores hoteles, instalaciones o sanidad pero que "si no" tiene "asientos de avión no sirve de nada". "Debemos aprender y hacernos mayores, somos adolescentes en el mundo turístico. O integramos verticalmente nuestros negocios o no seremos sino adolescentes, no podremos tomar decisiones", sentenció.

Así, consideró que el principal problema turístico de Canarias es, por tanto, de conectividad y también lamentó los precios de los billetes, especialmente en conexión con el resto del país, que dijo que a menudo tiene precios "prohibitivos".

Así, Marichal dijo que conoce los costes de las aerolíneas y considera que a las islas Canarias "nos están tomando el pelo": "Tenemos que intervenir en ese mercado. Tenemos derecho a tener mercado peninsular y ellos derecho a tener Canarias y ahora casi no lo pueden tener".

El director general de Spring Hotels, Miguel Villarroya, también en el debate, se declaró "totalmente" de acuerdo con Marichal y abogó por la necesidad de esa "integración vertical", aunque combinada con más "inteligencia turística" para hacerlo en el momento en que Canarias tenga de nuevo "capacidad de vender".

"ESTE VERANO IBIZA SE LO VA A COMER TODO"

Villarroya dijo temer que Canarias este verano va a pasar serias dificultades porque otros destinos más cercanos a Europa, como Ibiza, van a copar gran parte de los desplazamientos. "Ibiza se lo va a comer todo", aseveró.

También puso encima de la mesa que las aerolíneas están estimando un encarecimiento de los billetes de un 33 por ciento, lo que supone que Canarias va a tener un "33 por ciento más de problemas". "Tenemos un problema súper grave de conectividad; y no tenemos lo que nos gustaría de un mercado como el peninsular de más de 40 millones de personas", aseveró.

CASTILLA ABOGA POR ARRANCAR EN EL MOMENTO JUSTO: "NOS JUGAMOS MUCHO"

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, resaltó la importancia de la promoción y la diferenciación cuando se reabran los mercados turísticos. "Nos jugamos mucho si cuando abramos no estamos casi seguros", indicó.

Se trata, razonó, de evitar "volver a una situación aún más dramática", por lo que pidió evitar las prisas y centrarse especialmente en una labor importante de promoción, destacando como punto clave la "seguridad sanitaria" de Canarias.

Además, avanzó que trabajarán de manera conjunta con la marca España pero que también "deslindaremos" Canarias de la promoción nacional cuando interese porque ello "no" contraviene "ninguna normativa".