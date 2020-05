Makoke se pronuncia tras la muerte de su madre: "Nos dejas un vacío imposible de recuperar"

Makoke vive momentos complicados tras el fallecimiento de su madre, Lourdes Teixeira, el pasado viernes, a los 90 años de edad. La noticia fue inesperada para la familia, ya que la muerte se produjo por causas naturales en Málaga, ciudad donde residía.

La colaboradora escribió un emotivo texto en sus redes sociales en honor a su progenitora, para celebrar el Día de la Madre el pasado domingo. "Hoy era tu día, no cabe más dolor y amor, he sido tan afortunada de tenerte... todo lo que nos has dado, ese amor incondicional a tus 6 hijas y a tu marido, te hicieron tan especial, que nos has dejado un vacío imposible de recuperar", avanzó.

Unas palabras que remarcan el papel fundamental de su madre en la vida de Makoke. "Siempre estarás ocupando gran parte de mi corazón, la familia que creaste seguiremos tal y como nos dejaste, con tu legado basado en el amor. Tendré siempre en mi memoria tu sonrisa y esa alegría que desprendías, que hacia sentirnos tan bien teniéndote como matriarca", escribió.

Hasta el momento, la ex de Kiko Matamoros no se había pronunciado sobre esta triste noticia. Sus hijos, Javier Tudela y Anita Matamoros, ambos muy activos por redes sociales, apenas han publicado contenido estos días.