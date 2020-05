Los comercios abren a medio gas el primer día de la Fase 0: "Tenemos ganas de que vuelva la normalidad"

Tras la verja echada de una peluquería en el madrileño barrio de la Concepción podía escucharse este mediodía un teléfono que no ha tenido respuesta. Este lunes, España (salvo ciertas islas como La Gomera o Formentera) ha iniciado la Fase 0 de la desescalada, que permite la reapertura de comercios minoristas que tengan una superficie menor de 400 metros cuadrados y que trabajen con cita previa. Sin embargo, el inicio del desconfinamiento económico se ha producido a medio gas y muchos establecimientos han seguido cerrados. Según datos de la Confederación Española de Comercio, tan solo ha abierto el 20% de los locales.

“Hoy tengo solo tres citas”, asegura Diana, dueña de una peluquería a las afueras de la capital. Tras estar un mes y medio sin actividad, cuenta a 20Minutos su plan de "ir cogiendo ritmo poco a poco". También a la hora de contratar: dice que esta semana tanteará el nivel de trabajo y que puede que la que viene vuelva a llamar a alguna de sus empleadas. “Pero tampoco me volveré loca, aquí caben dos clientes solo”, explica señalando con el dedo las dos butacas que ha recolocado para conseguir las medidas de seguridad y de higiene necesarias que, no obstante, han obligado a otros locales a retrasar su apertura.

Es el caso de Raquel, que tiene un centro de estética en Marcelo Usera. Con el local todavía sin acondicionar, ha decidido pasar este lunes limpiando y estructurándolo de nuevo: en este tipo de espacios tan solo podrá haber un cliente por trabajador y en ellos deberán permanecer tan solo el tiempo necesario. “Nosotros ya teníamos de antes el lavado de manos y el uso de guantes y de mascarilla, ahora lo que cambia es la separación”, comenta.

Limpiando también ha estado Carmen, que regenta junto con su hermano un bar cerca de Madrid Río. En su caso, el inicio de la Fase 0 no supone gran cambio: no cuenta con servicio a domicilio, el único permitido de momento para los restauradores. No obstante, ha querido comenzar ya a acondicionar el espacio para abrir el próximo lunes, cuando es probable que comience la Fase 1 y se le permita abrir la terraza al 50% de su capacidad. “Pondremos tres mesas en la terraza y estarán separadas”, asegura.

A quien tampoco afecta de forma directa el comienzo de la desescalada es a los talleres automovilísticos aunque sí es un alivio para ellos que se vaya retomando la actividad. Al menos eso es lo que cuenta Líber, que trabaja en uno de Usera. Explica que cerró cuando el Gobierno paralizó la actividad no esencial pero que volvió a abrir hace unas semanas, aunque no ha sido hasta este lunes cuando ha notado la vuelta a la actividad, algo que espera que vaya a más en las próximas semanas y eso es algo en lo que coinciden todos.