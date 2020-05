Coronavirus.- La Generalitat llança les ajudes al lloguer a famílies vulnerables per a minimitzar l'impacte de la crisi

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dilluns les bases per a la concessió d'ajudes al lloguer a les persones arrendatàries de vivenda habitual que, com a conseqüència de l'impacte econòmic i social de la Covid-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total de l'arrendament i es troben en situació de vulnerabilitat.