Tamara Gorro llora la muerte de una seguidora: "Perder a alguien de la familia virtual es perder a uno de los míos"

La influencerTamara Gorro siempre ha mantenido una relación cercana con sus seguidores, a quienes define como su "familia virtual". Por ello, tras conocer el fallecimiento de una fan, este lunes se ha mostrado visiblemente disgustada a través de sus stories, donde no ha podido contener las lágrimas.

La modelo ha explicado que mantenía una relación de amistad con su seguidora, que ha muerto víctima de un cáncer, tal y como se lo ha comunicado su familia. "Yo hablaba con ella muchísimo. No la conocía personalmente. Estaba pasando por una enfermedad, cáncer, y ahora se ha ido", ha avanzado, asegurando que esta información le ha dejado "tremendamente destrozada".

De este modo, la tertuliana también ha decidido publicar una fotografía en la que aparece su mano alzando una rosa, con el cielo de fondo. "Perder a alguien de la familia virtual es perder a uno de los míos. Vosotros no sois fans, sois personas que me apasiona conocer, dialogar, compartir mis problemas y también saber los vuestros...", rezan las primeras líneas del texto.

"No me hace falta conoceros para quereros. De ahí nacen las alegrías y por desgracia también las penas, el dolor. Hoy mi corazón se ha roto al saber que una de nosotros se marchó al cielo. Mis conversaciones con ella eran constantes, no solo yo la animaba en sus días con la quimioterapia, ella siempre me aconsejaba y lo más importante, me quería, nos queríamos", se lee.

Finalmente, la esposa de Ezequiel Garay ha confesado que ambas deseaban "conocerse en persona": "No dudes que algún día lo haremos y el abrazo será inmenso". Así, Gorro le ha dedicado la rosa que aparece en la imagen: "Es para ti, querida y preciosa. Anita, siempre te recordaré. Todo mi amor y cariño para su familia y amigos", ha sentenciado.

La influencer ha aprovechado para recordar a sus más de 1,6 millones de seguidores que no le falten, porque son "muy importantes" para ella. Tanto es así que los usuarios no han dudado en dejarle emotivos mensajes, demostrando que el sentimiento de cariño es mutuo.