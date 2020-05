El presidente de la Diputación de Teruel aboga por una desescalada por comarcas en Aragón

"Se habla de provincia a nivel general, pero cada una tiene su singularidad", también en la Comunidad aragonesa, por lo que se ha preguntado por qué no establecer la estructura territorial comarcal como base para planificar la desescalada, ha esgrimido en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, cada Comunidad autónoma cuenta con sus propias características y, en el caso de Aragón, la división comarcal supone "una de las bondades" que haría "más fácil" la salida del confinamiento. A este respecto, ha indicado que en este ámbito territorial hay "una relación más cercana" con los vecinos y que, si reúnen las condiciones sanitarias para ello, se podría aplicar el desconfinamiento "por comarcas".

Rando también ha considerado que las fases establecidas por el Gobierno de España son "simplemente una forma de organizarse" y que en algunos pueblos, más allá de saltarse la fase 1, como propone el presidente de Aragón, Javier Lambán, "se podría hacer incluso una vida normal".

"Si ponemos medidas de prevención y de control y, si el entorno lo permite, se puede hacer vida normal siempre y cuando no haya veraneantes o visitantes de fuera del lugar", ha aclarado.

MÁS DE 5.000 HABITANTES

Rando ha recordado que de los 276 municipios con los que cuenta la provincia de Teruel, solo tres tienen más de 5.000 habitantes, siendo uno de ellos la capital turolense. "Eso hace que en un pueblo, cuando se sale a la calle, se pueden guardar las distancias de seguridad", ha remarcado.

En el caso concreto de Calamocha, Rando ha explicado que el primer día que se permitieron los paseos y el deporte al aire libre de forma individual los habitantes "salieron como fieras a ocupar las calles", si bien, en los siguientes días la situación "se ha ido centrando" y la actividad "se ha normalizado".

El presidente de la Diputación de Teruel ha señalado que, incluso aunque los territorios vayan avanzando en la desescalada, los ayuntamientos deben "seguir concienciando" a los vecinos de que "seguimos en un estado de alarma".

Como consecuencia, Rando ha considerado que se deberán adoptar y mantener, incluso una vez se supere la pandemia, una serie de hábitos de "prevención y control" que "hasta ahora eran desconocidos" y que implican la responsabilidad individual y colectiva "en beneficio de todos".

Ha señalado que uno de los "aprendizajes" que se pueden extraer de la incidencia de la pandemia es que es necesaria una "mayor prevención". "Invertir en prevención es una buena idea en cualquier situación", ha apostillado.

Como alcalde de Calamocha, ha informado de que el Ayuntamiento ha adquirido un pedido de gel desinfectante que se entregará en los comercios. "Tenemos que crear y facilitar un entorno en el que la gente se sienta segura", ha opinado.

Además, ha relatado que la DPT está distribuyendo a todos los municipios el material recibido del Gobierno, labor que está siendo llevada a cabo por bomberos de la Diputación y personas voluntarias.

AYUDAS PARA PUEBLOS PEQUEÑOS

El presidente de la institución provincial turolense ha considerado que, una vez se resuelva la situación de "alerta sanitaria", se podrá desarrollar la recuperación económica, para lo que la DPT ya está trabajando con la Cámara de Comercio en disponer de ayudas para los autónomos y para los pueblos de menos de 500 habitantes, donde "es más difícil generar economía circular".

Rando ha indicado que en Teruel hay 195 municipios con una población inferior a 500 personas, por lo que se empezará a trabajar por estas localidades, para después ampliar el área de acción a las demás.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y ha pedido a aquellos ayuntamientos, empresarios y autónomos que, si no lo necesitan, no se adhieran a las ayudas para que otros puedan hacerlo. "Habrá gente a la que le haya ido bien y no estén tan necesitados, tenemos que pensar en los demás", ha sostenido.

Rando ha apuntado, no obstante, que hay sectores que están padeciendo "más duramente" la crisis de la COVID-19, como es el caso del sector ovino. "Lo están pasando fatal y el cordero se compra un 73 por ciento más barato a los ganaderos ahora, pero se sigue vendiendo en la carnicería por el mismo importe de antes", ha criticado.

En conjunto, el presidente de la DPT ha pedido "ser solidarios" y "continuar ayudándonos unos a otros como hasta ahora", al tiempo que ha solicitado a las Administraciones que hagan lo propio y que, "independientemente de colores políticos, rememos todos en la misma dirección". "Solo así saldremos de esta", ha finalizado.