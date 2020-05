Coronavirus.- El Ayuntamiento imparte 'on line' los programas educativos medioambientales

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la propuesta ha contado con la colaboración de la Concejalía de Educación, gestionada por el edil Carlos Ruiz Cosano, que se ha encargado de enviar por correo electrónico a todos los colegios una circular en la que los anima a adherirse a esta posibilidad de que los escolares reciban las charlas a través de sus propias plataformas escolares y, en caso de no disponer de ellas, se oferta como alternativa realizarlas a través de la plataforma zoom o Skype, todo ello de manera gratuita.

La concejal de Medio Ambiente de Granada, Pepa Rubia, ha explicado que "desde el Ayuntamiento no queremos dejar de impartir los programas educativos medioambientales y, dado que en la mayoría de ellos, existe la alternativa telemática, estamos ofreciendo de modo 'on line' siete de los once programas que impartimos".

En sus palabras, "el objetivo es facilitar en lo posible la continuidad del proceso de formación de los escolares de entre 3 y 18 años, que son los que reciben anualmente los programas que el Ayuntamiento oferta". Para hacerlo posible, Inagra contactará directamente con los colegios que ya tenían solicitados algunos se los programas y, posteriormente si quedaran vacantes, tomará contacto con el resto de los centros escolares que pudieran mostrar interés en recibir la actividad.

La edil ha subrayado que la interrupción de las clases presenciales "no tiene que ser un inconveniente en esta crisis sanitaria que estamos atravesando, ya que a día de hoy en casi todos los hogares hay un ordenador y por tanto posibilidad de recibir los contenidos medioambientales aunque sea de una manera más abreviada".

En el curso escolar 2018-2019 más de 17.000 escolares participaron en alguno de los once programas educativos medioambientales que imparte el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada con la colaboración de Inagra.

Por su parte, el concejal de Educación, Carlos Ruiz Cosano ha valorado positivamente este tipo de formación tan necesaria para concienciar a los más pequeños en la importancia de proteger el medio ambiente y avanzar hacia un modelo más sostenible sobre todo en edades tempranas. "Iniciarlos en esta formación de pequeños nos garantiza su concienciación en el día de mañana y que, con facilidad sigan prácticas sostenibles como el reciclaje de los materiales o la economía circular".