Cultura.- La Biblioteca Valenciana Digital supera les 20.000 visites a l'abril, un 80% més que l'any passat

En el portal, s'han consultat 194.084 pàgines web de la Bivaldi i vist 79.117 objectes digitals, com a llibres en format PDF o carpetes de fotografies, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

S'ha multiplicat l'audiència en un 80% i les pàgines vistes en un 109% respecte al mateix mes de l'any passat, i respecte al mes de març passat, ja afectat per les mesures de confinament, l'increment ha sigut d'un 18% i 45% respectivament.

Els dies amb una major afluència de visites van ser, per aquest ordre, el 23, 2, 14 i 20 d'abril, que coincideixen amb el Dia del Llibre i de Sant Jordi, el dia del llibre infantil i juvenil, les vespres de la Setmana Santa, el 14 d'abril que commemora la proclamació de la Segona República Espanyola i el dia de Sant Vicent Ferrer, patró valencià. La mitjana de visites al dia està entorn de les 600.

L'interés per la producció de Blasco Ibáñez ocupa les tres primeres posicions de les obres més consultades. La primera és 'Per Espanya i contra el Rei: Alfonso XIII desemmascarat', amb 126 visites al registre i 104 descàrregues del llibre per a la seua lectura sense connexió.

Li segueix 'L'aranya negra' en segona posició del ránking amb 101 visites i 32 descàrregues. L'històric rotatiu 'El Poble: diari republicà' se situa en el lloc tercer, i també és destacable el lloc desé de 'Les mil nits i una nit', traducció de Blasco Ibáñez.

Seguint la classificació d'obres més visitades està en el lloc quart les 'Observacions' del botànic Cavanilles amb 87 visites i 45 descàrregues. La traducció a l'espanyol de la Bíblia Vulgata amb 81 visites i 37 descàrregues li segueix en cinquena posició, i després d'ella la revista satírica escrita en valencià 'La Chala: semanari festiu' amb 79 visites.

L''Examen marítim theorico practique, o tractat de mechanica aplicat a la construccion, coneixement i maneig dels navíos i demas embarcacions' de l'alacantí Jorge Juan, la col·lecció de fotografies d'Aiora de José Roglá i 'La formació de la dona cristiana' de l'humanista Lluís Vives, tanquen la taula del lloc sisé al nové.