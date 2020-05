La Generalitat publica una guia per als comerços sobre pràctiques segures davant de la Covid-19

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat la guia 'Obrir un comerç al públic en temps de coronavirus', dirigida els establiments valencians, que explica tot un seguit de pràctiques segures per a fer front a la Covid-19.

La guia pot trobar-se en la pàgina web de la Conselleria, en l'apartat de comerç/novetats, i conté un primer apartat de recomanacions generals de prevenció, quant a hàbits d'higiene, distanciament social i ús de mascareta.

Un segon apartat explica les mesures concretes a adoptar en cada comerç amb la finalitat d'assegurar que els llocs de treball estiguen "nets, higienizats i que tinguen una bona salut respiratòria, així com per a promoure el llavat de mans regular i minuciós per part de les persones treballadores, les contractistes i la clientela".

També detalla una sèrie de recomanacions per al personal de neteja, el vestuari i zones o sales de descans, en cas que no puga garantir-se la distància mínima de seguretat, i en relació als objectes que es comparteixen amb la clientela o la resta de persones treballadores, la neteja de la roba del treball i el reforç de la neteja del local, entre unes altres.

La guia també inclou un apartat de mesures organitzatives en la qual s'aborden qüestions com l'entrada i eixida del treball, la disposició dels llocs de treball, la circulació de persones, l'ocupació d'ascensors i muntacàrregues, la relació amb contractistes i proveïdors o què fer en cas de personal de risc o infectat.

En un tercer apartat, s'expliquen les recomanacions per a les zones de venda, en relació a la distància, l'aforament i la circulació de persones, els productes exposats, els productes de prova, les màquines expenedores, la devolució de productes, i les caixes.

La guia també inclou un apartat de recomanacions específiques per a cadascun dels sectors comercials: alimentació, tèxtil, botigues de capells o tocats, calçat, joieries, ortopèdies, òptiques, gasolineres, moble, botigues de ceràmica, lavabos, cuina i reformes en general.