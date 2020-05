Coronavirus.- Metrovalencia augmenta més d'un 21% el nombre de viatgers el primer dia de la 'fase zero' de desescalada

Així, Metrovalencia registrava un total d'11.869 de fins a les 12.00 hores, davant dels 9.756 del passat dilluns 27 d'abril. De seguir aquesta proporció, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat calcula que el dia acabarà a l'entorn de 26.400 viatgers, davant dels 21.100 d'aquella jornada, han apuntat a Europa Press fonts d'aquest departament.

Des de primera hora d'aquest dilluns, com ja va comunicar la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana, s'han estat repartint mascaretes entre els viatgers.

També s'han donat instruccions a tot el personal de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i de seguretat per a incrementar la vigilància amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, encara que "tots els viatgers estan respectant les distàncies interpersonals i estan evitant crear aglomeracions", han assegurat fonts d'aquest departament.

A més, tant per megafonia com per xarxes socials, l'APP, vídeos en estacions i web s'ha reforçat la comunicació perquè els usuaris recorden que és obligatori l'ús de mascaretes i que cal guardar la distància interpersonal.

Cal destacar que en "cap moment hi ha hagut cap incidència" en la xarxa de Metrovalencia ni s'ha produït cap problema en cap de les estacions, han subratllat les mateixes fonts.

Quant als marcadors i cartelleria, ja s'està treballant amb els proveïdors per a, com més prompte millor, col·locar marcadors i cartelleria -tipus vinil o adhesiu- en estacions i interior dels vagons que indiquen als usuaris com ocupar els seus seients. Fins aleshores, s'han col·locat cartells en paper de manera provisional.