Médicos internistas reivindican detección "precoz" y aislamiento "más que previsión de camas"

Así lo ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, en las que ha considerado una "exageración" los criterios de entre 1,5 y 2 camas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes que pide el Gobierno central para avanzar en las fases de desescalada. "Aquí nunca colapsamos", ha afirmado Javier de la Fuente, como "en Madrid y Barcelona", y ha matizado que "la epidemia al principio fue a su aire".

"Me parece exagerado", ha insistido sobre la ratio de 1,5 o dos camas en UCI por 10.000 habitantes, para asegurar que Galicia dispone de ellas "si se habilitan zonas no UCI" como unidades de reanimación. Por ello, ha afirmado que los hospitales gallegos están "preparados" para afrontar la desescalada , pero "no en las cifras que da el Gobierno". "Es una exageración lo que pide en la realidad en la que nos movemos en Galicia", ha apostillado.

Al respecto ha incidido en que "se ha trabajado de forma coordinada el Sergas con los hospitales" y "todos han hecho planes de contingencia liderados por profesionales".

"FRACASO"

No obstante, el doctor De la Fuente ha subrayado que "nunca debería ocurrir una ola como la primera" porque "sería un fracaso". "Nunca se debería llegar a un brote como el anterior. Aquí nunca estuvimos colapsados", ha aseverado.

En este sentido, el presidente de Sogami ha aclarado que "una cosa es la falta de previsión que se tuvo al principio desde el Gobierno central con el número de afectados que iba a haber y en los primeros días no hubo medidas de control", ha matizado.

Por ello, si bien ha admitido que los hospitales gallegos están en disposición "para crecer en número de camas", los servicios de alerta epidemiológica "deben estar vigilantes". Con todo, ha advertido de que en caso de llegar a una situación similar como a la primera ola de la pandemia los dirigentes debería "presentar su dimisión". "Nunca se debe llegar a la eclosión que hubo la vez anterior", ha concluido.