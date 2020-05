El conseller Buch defiende a su jefe de prensa por el tuit en el que alude a la independencia por la vía armada

El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha dado la cara este lunes por el responsable de su gabinete de prensa, Joan Maria Piqué que ha recibido numerosas críticas por un tuit en su cuenta de Twitter en el que defendía la independencia de Cataluña aludiendo a los conflictos armados de los años 1808 y 1936.

El apunte de Twitter, que fue retirado, iba acompañado de un cartel del bando republicano del año del inicio de la Guerra Civil Española en el que aparece una mano empuñando un fusil y las dos fechas antes mencionadas. La de 1808 corresponde al levantamiento contra las tropas francesas del 2 de mayo y que condujo a la Guerra de Independencia.

Piqué encabezaba la imagen del cartel con el comentario: "Quizá es un enfoque que todavía no hemos planteado y funcionaría".

“Estamos en el país de la libertad de expresión. Si hay libertad de expresión también hay libertad de malas interpretaciones por parte de otros”, ha dicho el conseller este lunes en defensa de Piqué.

“Yo conozco el objetivo de aquel tuit, sé que no era lo que muchos han querido interpretar a propósito o no. No iba en el sentido que muchos han querido malinterpretar. El tuit fue retirado en función de que podía generar esta mala interpretación. Ya está, para mi tema resuelto y muerto”, ha sentenciado en rueda de prensa Buch respecto a este asunto que ha incomodado tanto en las filas de la oposición al Govern catalán como en el seno de ERC.

Piqué sustituyó en el cargo a Joana Vallès, cesada en septiembre de 2019 tras una polémica en torno al uso del gas pimienta por parte de los agentes antidisturbios de los Mossos

Societat Civil Catalana, anunció que presentarían una denuncia ante la Fiscalía porque creen que el tuit puede ser constitutivo de un delito de incitación a la rebelión.

El sindicato SICME, que representa a los mandos de los Mossos d´Esquadra respondía: "Interior necesita gente al frente del departamento de comunicación con capacidad para dar mensajes sensatos y de tranquilidad. Éste no nos representa".

En 2008 accedió al gabinete de comunicación del expresident convergente Artur Mas y fue su jefe de prensa para pasar luego a colaborar estrechamente con el expresident huido a Bélgica Carles Puigdemont. En el ejecutivo del president Quim Torra era coordinador internacional y relaciones públicas de la Generalitat.