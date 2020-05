Tres buenos motivos por los que ya deberías tener una impresora en casa (y otro más si es de HP)

Los deberes de los más pequeños de la casa, la documentación que necesitas para un trámite oficial, esa factura que quieres analizar en profundidad, unos archivos que necesitas para tu trabajo y hasta el juego de mesa que tanto te gusta en su versión imprimible. No hay duda de que contar con una impresora en casa puede sacarnos de algún que otro apuro (siempre y cuando tengamos tinta, claro) y es que, en papel, todo se ve mejor.

Sin embargo, nunca vemos el momento de adquirir una porque tenemos la idea de que van a ocupar mucho espacio en casa. Pero, hoy en día, podemos encontrar en el mercado un sinfín de modelos que, además de tener un tamaño compacto, se adaptan a nuestras necesidades.

Una impresora para cada tarea

Dependiendo de la labor que se quiere llevar a cabo, hay que decantarse por un modelo u otro, pues si bien es cierto que la mayoría cumple una serie de funciones básicas, no todas son capaces de, por ejemplo, conseguir que una foto no pierda calidad de la pantalla al papel o no tienen que incluir un escáner. Por ello, y para que todos den con la que mejor se adapta a sus necesidades, te destacamos tres impresoras de HP que te darán buenos motivos para hacerte, al menos, con alguna de ellas.

- Para los que tienen la oficina en casa. Pensada para facilitar cualquier tarea, esta impresora inteligente con pantalla digital incorporada es capaz de ahorrarnos tiempo (gracias a los accesos directos a sus muchas funciones), al tiempo que disfrutas de un escaneado automático a doble cara, impresión directa desde el smartphone, conectividad con cualquier dispositivo y, también, seguridad de nivel ante posibles amenazas externas. Además, gracias a la tecnología, es capaz de ahorrar hasta un 70% de tinta respecto a otros modelos.

Impresora HP OfficeJet Pro 9014 multifunción. HP

- Para los que la necesitan de vez en cuando. La Impresora multifunción inalámbrica HP Smart Tank Plus 555 es perfecta para aquellos que solo necesitan realizar alguna impresión esporádica. Este modelo tiene gran rendimiento sin aumentar su consumo y, además, se nutre de cartuchos de tóner JetIntelligence.

Impresora HP LaserJet Pro M203dn. HP

- Para almacenar tus recuerdos. Si has decidido que ahora es el momento de empezar con los álbumes de fotos que llevas tanto tiempo posponiendo, la impresora fotográfica Impresora fotográfica HP Sprocket 200 es tu mejor aliada: permite imprimir imágenes desde tu teléfono móvil en tamaño bolsillo, además de ofrecerte la posibilidad de editarlas y añadirles filtros.

Impresora fotográfica HP Sprocket 200. HP

¿Por qué una HP?

A la hora de comprar una buena impresora hay que tener claro que vamos a tener que hacer una inversión potente si queremos que la calidad sea esperada. Por eso, y teniendo en cuenta los precios a los que suelen estar sujetos estos gadgets, es importante confiar en las marcas más consolidadas para asegurarnos de que la compra es un acierto... y que tenemos impresora para unos cuantos años. HP, conocida por los más techies y los no tanto, es una de ellas, pues cuenta con un surtido catálogo con el que buscan adaptarse a todos los perfiles de compradores. Además, para aquellos que disfrutan rastreando ofertas, tienen una sección de outlet en la que se pueden encontrar algunos de sus clásicos con rebajas muy suculentas que, para muchos, serán irresistibles.

