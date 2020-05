Alberto Chicote critica duramente en 'Espejo Público' la gestión del Gobierno: "Es un suicidio empresarial"

Alberto Chicote ha intervenido este lunes en el programa Espejo público para contar cómo vive el sector hostelero la crisis del coronavirus. El chef, que asegura estar preocupado por la pandemia, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno por su manera de afrontar la situación: "Es un suicidio empresarial".

"Estamos preocupados en general en todo el sector de la hostelería. Cuando nos ponemos a echar cuentas, tal y como se nos plantea esta travesía final en el desierto, va a ser peor que lo que ahora mismo estamos viviendo", ha opinado en el espacio conducido por Susanna Griso.

El empresario ha decidido entonces poner un ejemplo. "Un negocio que, pongamos, factura 100.000 euros al mes, lo habitual es que tenga más o menos un 30 o 35% de gasto de personal. Eso antes del coronavirus suponía unos 35.000 euros de gastos, más otros generales. Aproximadamente te quedaba un 10% de beneficios antes de impuestos", ha avanzado el empresario.

"Ahora, los ingresos de la hostelería y de las empresas adheridas al sector, que son muchas, se van a reducir en torno al 30 o un 40%, pero todos los gastos se mantienen en el mismo orden. Por lo tanto, un negocio que antes facturaba 100.000 euros y ahora factura 30.000, pero va a seguir teniendo 35.000 de gasto de personal, más luz, agua, teléfono... porque lo único que cambia en cuanto a gastos es la cesta de la compra que puede ser un poco menos, por lo tanto, es perder seguro", ha añadido el presentador dePesadilla en la cocina.

De este modo, Chicote ha opinado que "cuando se acabe el estado de alarma y levantemos el ERTE que hemos aplicado todos los hosteleros, estamos obligados a levantarlo en el 100% de los casos y mantener a los trabajadores un mínimo de seis meses. Es el hundimiento total del sector. Es un suicidio empresarial".

Así, desde el espacio de Atresmedia le han explicado que se planteaba cambiar la normativa. "El Gobierno quiere preservar los puestos de trabajo, pero ejecutar esto no es preservar los puestos, es llevarlos todos al traste. Parece que las noticias que recibimos en el sector están centradas en el cuándo vamos a abrir y en realidad hemos de preocuparnos por el cómo. En qué condiciones vamos a estar. El cuándo es irrelevante si el cómo no es el adecuado", ha dicho el chef.

El madrileño ha dado un apunte: "No es que el sector de la hostelería no esté dispuesto a hacer un esfuerzo para mantener los puestos de trabajo. El otro día, el discurso de la ministra [La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera] que decía, 'el que no se sienta cómodo, que no abra', me pareció bastante insultante porque esto no es una cuestión de comodidad. Si no se hace con cabeza, el 100% de los puestos de trabajo se vayan al traste por las prisas".

Finalmente, Chicote ha dicho que, en su caso, no se plantea abrir en la fase 0 para entregas a domicilio porque considera que "un restaurante va más allá de ser una fábrica de comida"; y ha aprovechado el "boicot" que vivió en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero 3.0 hace unos días: "Se cortaba la conexión porque muchos números me estaban llamando a la vez. Al terminar la entrevista una persona se puso en contacto conmigo porque estaba arrepentido, pero la Policía ya tiene todos los números de teléfono de los responsables".