Arranquen les obres en la Plaça de l'Ajuntament de València per a la seua peatonalització: "Ja no manaran els cotxes"

Així s'ha pronunciat l'alcalde de València, Joan Ribó, després de visitar les obres junts als vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo i celebrar la Comissió de Seguiment de la Covid-19.

"És un moment molt important per a aquesta ciutat", ha dit el primer edil, i ha afegit que es tracta d'un projecte que s'hauria d'haver executat el 23 de març però va haver de suspendre's com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat per l'Executiu central davant la pandèmia de la Covid-19.

Ribó ha subratllat que hui es fa un canvi en la mobilitat "molt significatiu": "El que veieu és el final d'un tipus de plaça en la qual manaven els cotxes. Passem a una altra plaça en la qual manaran els vianants. Serà la plaça més important de València", ha insistit.

L'alcalde ha indicat que quan han pogut reprendre aquest projecte, ho han fet "amb alegria, amb convicció que la immensa majoria de valencians recolzen aquesta posició i d'acord amb totes les grans ciutats espanyoles i europees que fan la seua aposta per ciutats saludables on l'espai públic siga cada vegada més per a les persones i una mica menys per al cotxe privat", ha dit.

Per la seua banda, Sandra Gómez ha ressaltat que la plaça "serà per fi una plaça gràcies a la recuperació de l'espai públic", al mateix temps que ha destacat que l'actuació va encaminada al fet que es puga passejar en majors condicions de seguretat, mantenint les distàncies entre les persones.

"Aquests processos de retirada de vehicles privats ha de ser una realitat", ha afirmat, per a agregar que està previst que l'activitat d'asfaltat concloga divendres i, així, el cap de setmana fer senyalitzacions perquè dilluns estiga llista. Posteriorment es treballarà en altres espais com Pérez Galdós, ha dit.

Al juny, ha prosseguit Gómez, es faran les obres d'asfaltat definitiu: "Ara es fan les actuacions provisionals i al juny, perquè la plaça guarde una estètica amb el paisatge urbà en la qual està, s'asfaltarà de color roig", ha dit.

Preguntats per l'advertiment del PP que han arrancat les obres sense comptar amb informes de Policia Local, Emergències i Urbanisme, Ribó ha lamentat que els 'populars' "posen totes les pegues que poden".

"S'oposen a una cosa que és el sentiment general d'altres ciutats, inclòs algunes que ells governen en la resta d'Espanya", ha agregat. "Hem pres totes les mesures i mecanismes necessaris", ha afirmat, encara que ha criticat que el PP "segur que troba un altre problema per a dir que açò no està bé, però sí ho està". Així mateix, han asseverat que es necessitava l'autorització de Patrimoni que sí la tenen.