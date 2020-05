Turismo.-Cs exige a Espadas "enterrar el debate de la tasa turística para seguir siendo un destino competitivo"

En este sentido, ha indicado en un comunicado que este sector "constituye uno de los principales motores de la economía local y de la generación de empleo" y que, por tanto, "todos nuestros esfuerzos deben ir encaminados a su impulso y no a poner más palos en la rueda".

Pimentel ha recordado que las empresas del sector turístico y de la hostelería son principalmente pymes y autónomos, "precisamente los que más apoyo deben recibir por parte de las administraciones". Por ello, ve necesario eliminar "todos aquellos obstáculos que puedan interponerse entre estas empresas y sus clientes".

Además, indica que el sector del turismo ha sido uno de los que ha respondido "con mayor solidaridad a esta crisis del coronavirus", ya que "ha puesto a disposición de todos los ciudadanos sus instalaciones para albergar enfermos y personal sanitario". "Una generosidad que ahora tenemos que devolverle desde el Ayuntamiento con medidas sensatas para su reactivación", ha señalado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha añadido que "una de las lecciones que ha dejado esta crisis es que hay que potenciar la marca Sevilla y acabar con las propuestas que nos puedan restar competitividad".

En este sentido, ha recordado al alcalde que la decisión de implantar una tasa turística "no es municipal sino autonómica" y que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ya ha manifestado estos días que "no es momento de implantar este tipo de tasas", entre otras cosas porque "restaría opciones a Sevilla a la hora de atraer visitantes frente a otros destinos con atractivos similares que tienen claro que no hay que imponer ningún gravamen a quienes nos visitan".

Pimentel ha informado que el grupo municipal de Ciudadanos ha elaborado una documento de propuestas en materia turística que incluye más de una decena de medidas para reactivar el turismo local y "hacer de Sevilla un destino atractivo para que los visitantes recuperen la confianza en la ciudad".

Así, ha insistido en que ese debe ser el objetivo del trabajo y "no seguir alimentando un debate vacío sobre una tasa turística que tendrá más consecuencias negativas que positivas sobre la ciudad".