Coronavirus.- Barceló destaca que els hospitals de campanya permeten sumar llits per a passar de fase en la desescalada

Així ho ha indicat en una entrevista en la Cadena Ser, recollida per Europa Press, en la qual ha reiterat que aquests tres hospitals es mantindran fins a desembre perquè són necessaris per a afrontar la desescalada. A la fi d'any, ha agregat, es tornarà a analitzar la situació i es prendrà una decisió sobre aquestes instal·lacions, que acolliran pacients amb Covid lleu o moderat i que no puguen complir l'aïllament en els seus domicilis.

Preguntada sobre les contractacions de personal sanitari en l'etapa 'post pandèmia', Ana Barceló ha explicat que la seua intenció és prorrogar els contractes fins a desembre perquè encara no se sap com va a evolucionar la crisi sanitària i "cal estar vigilants": "Necessitem a tots els professionals, els necessitarem per a poder complir amb les exigències del Ministeri en eixa desescalada".

Precisament en relació a la posició del Consell que la desescalada siga per departaments de salut i no per províncies, la consellera ha incidit que cada territori coneix millor les seues particularitats, recursos i mobilitat, i ha assenyalat en tot cas que l'ordre ministerial arreplega reunions bilaterals de les autonomies amb el Ministeri per a aportar en el cas que hi haja alguna unitat territorial que crega ha de portar "un pas diferent a la resta".

Segons ha dit, totes les peticions que puguen traslladar al Govern central sempre estaran fonamentades en criteris tècnics, de mobilitat i socioeconòmics i, des d'aquesta perspectiva, és "lògic" que s'escolten les seues propostes.

D'altra banda, preguntada sobre la despesa sanitària originada per la pandèmia, ha explicat que totes les conselleries s'han bolcat en l'assistència, que ha comportat despeses de recursos humans i materials que se'n van incorporant al pla de contingència.

El material de protecció, ha dit, ha sigut una de les seues majors preocupacions, davant un mercat parat en un primer moment: "Ho passàrem prou malament per veure com els nostres professionals estaven tot el dia a peu del Covid i no podíem atendre les necessitats".

A dia de hui, ha indicat, amb el corredor obert amb l'Operació Ruta de la Seda, s'han rebut prop de 500 tones per a anar cobrint les necessitats, però no s'han paralitzat les compres davant la previsió de material que puga necessitar-se en el futur.

Preguntada sobre les proves realitzades al personal sanitari, ha indicat que s'estan duent a terme, estan al 90% i es podrien concloure la setmana vinent.

D'altra banda, preguntada sobre els plans de cara a la reobertura de les platges, Barceló ha incidit que queda temps i encara que cal treballar planificant el futur, especialment un sector com el turístic, cal anar consolidant les fases de la desescalada.

"Volem ser molt prudents, vegem què passa aquesta setmana amb l'eixida al carrer. Anem a anar consolidant cada fase i quan passem a una altra valorarem", ha reiterat.

Davant la pregunta de si creu que la Comunitat Valenciana complirà els criteris per a passar dilluns que ve a la fase 1, ha respost: "En açò estem, estem treballant preparant estudis epidemiològics i del sistema sanitari per a poder traslladar-li-ho al Ministeri".